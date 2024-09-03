限貸引爆違約潮？財金部會接棒滅火　財部周四找8公股行庫喝咖啡

我是廣告 請繼續往下閱讀

新青安引發買房熱潮，銀行不動產放款接近滿水位，出現限貸、延後撥款、提高利率等情事，也引發民怨，讓總統賴清德及行政院長卓榮泰都出手了。財金部會也接棒勸說滅火，央行再找來22家銀行總經理開會，並設置陳情專線，財政部也重申，會持續督導公股銀避免影響首購族群，要優先滿足其自住需求，並確保核貸戶權益，更搶在央行要求銀行回傳「房貸自主管理」計劃的期限前，周四（9/5）將召集8大官股金控、行庫董總到財政部報告不動產授信措施。根據《銀行法》第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。若以目前8大公股行庫回報財政部資訊，除土銀不受《銀行法》第72-2條限制，其餘7家房地產授信占存款比重或高或低，平均值約在26.8％上下，8家公股行庫不動產授信部位約在5千億至8千億，若只就房貸來看，授信空間估不到5千億。不過，財政部強調，會繼續督導公股銀在風險可控下，優先滿足首購自住需求，並確保核貸戶權益。其實，多 公股行庫高層也提到，對於目前已核貸的案件，銀行內部會在法定限額裡「預留額度」，撥款不會有問題，但也會提醒客戶，申貸前先評估買賣合約的交屋期限，是否能配合銀行撥款時間，避免發生違約情形。公股行庫高層也提到，在房貸接近滿水位、總量管控之下，必須有客戶還款，才有辦法再措出款項，也就是申貸戶必須等，也導致撥款速度變慢，但銀行開門就是要做生意，因此，會優先提供首購新青安自用為主，這也是央行希望的 ，額度吃緊，資源分配有限，公股行庫高層進一步說明，房貸與土建融最大不同在於，房貸每月會有自動還款的，等有人還款，額度就會空出來，而且每家規模根據房貸承做量有所不同，有的每月房貸還款約50億元，規模較大有的每月還款有7、80億，甚至上百億，但目前會優先提供首購青安自住申貸，若擔心等待期過長，造成購屋違約，建議也可詢問保險公司自辦房貸或是信用合作社貸款。央行昨日也再邀22家銀行總經理座談，了解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款之核貸政策，以及對民眾房貸申請困難案件之協處機制。對於無自用住宅民眾購屋陳情案件，央行更設置陳情專線處理，必要時函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。不僅央行急滅火，財政部也重申，會持續督導公股銀避免影響首購族群，要優先滿足其自住需求，並確保核貸戶權益，更搶在央行要求銀行回傳「房貸自主管理」計劃的期限前，在本周四將召集8大官股金控、行庫董總座談，報告不動產授信措施。就目前來看，財金部會對於銀行不動產授信政策原則相近，即3大類族群要優先照顧，除名下無房產的首購族包含新青安申貸戶、都更和危老重建所需融資，還有土建融授信完工之後的預售屋交屋潮，應在合理融通範圍內，盡可能避免違約。