新青安5年後將爆「倒貨潮」？專家分析：等不到第5年、這年就會賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲六都8月買賣移轉棟數統計。（圖／住商機構提供）

新青安貸款把房貸額度拉高到1000萬元、最長可貸40年，還可享有5年的寬限期，讓房市從去年第4季一路熱到現在，銀行房貸水位逼近「放款天條」的30%，引爆房貸之亂，一票購屋者哀號貸不下來。專家推測，新青安原預料5年後的「倒貨潮」，可能不用等到第5年，「最可能選擇在第3年賣房」。彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達2萬4527棟，整體較上月相比下滑7.6%，其中僅台南市月增率呈現增幅。8月雖然在民俗月及限貸令雙重衝擊下，交易量較7月下滑，但仍創近14年8月同期的新高紀錄。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨在《理財生活通》節目中表示，雖然普遍認為新青安實施後第5年、也就是寬限期結束後會出現「倒貨潮」，但她認為此情況的可能性並不大。徐佳馨直言，如果大家都知道第5年寬限期結束後會面臨斷頭風險，那麼他們自然不會等到第5年，也就是本金和利息開始攤還的時候才賣房。她推測，使用新青安政策購房的民眾，最可能選擇在第3年賣房，因為此時賣房銀行可能不會收取違約金，而且寬限期即將結束，認為第3年賣房的機會最高。