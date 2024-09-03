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大谷翔平不只拚50轟50盜偉業！日媒期待「51轟54盜」夢幻紀錄誕生

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平本季第43發全壘打出爐，加上46次盜壘，有機會完成50轟50盜大紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平本季第43發全壘打出爐，加上46次盜壘，有機會完成50轟50盜大紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，在今（3）日以11:6擊退亞利桑那響尾蛇隊，大谷翔平單場雙安又貢獻3次盜壘成功，本季已經累積44轟46盜壘，這都是美國職棒紀錄，而大谷翔平未來有機會挑戰「50轟50盜」的紀錄不說，根據日本媒體引用大聯盟官網記者Sarah Langs數據，認為大谷翔平有機會挑戰51轟、54盜以上，沒有只把50轟跟50盜放在眼裡。

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日本媒體期望　大谷也有望達成

日本媒體《CoCoKARA》提到大谷翔平在這個球季有很神的表現，44轟已經追平去年球季MVP紀錄，但大谷一口氣又單場3次盜壘，持續刷新自己40轟40盜以上的新紀錄。

大聯盟過去從未有50轟50盜的球員出現，因此大谷就算44轟46盜，也讓不少球迷期待他破紀錄，大聯盟官網數據專家Sarah Langs就表示，「以大谷現在的狀態，他有機會達成51轟54盜。」並且在大聯盟，這也是前所未聞的紀錄。

大谷在全壘打部分已經有50轟的可能性出現，尤其他賽後也表示：「自己只要健康，的確有機會達成此目標。」

道奇隊在系列賽以3:1擊敗響尾蛇，針對明天將出戰老東家天使隊，大谷說：「當然這是我在生涯待最久的球場，對我自己來說十分特別，在球迷面前也很不一樣，我會努力去表現。」

▲日籍球星大谷翔平今（3）日面對響尾蛇隊跑出3次盜壘成功，個人本季已累計46盜，也幫助道奇最終以11：6贏球。而道奇下場比賽將前往天使主場踢館，賽後大谷則被美媒詢問到一連串關於當時效力於天使的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍球星大谷翔平今（3）日面對響尾蛇隊跑出3次盜壘成功，個人本季已累計46盜，也幫助道奇最終以11：6贏球。而道奇下場比賽將前往天使主場踢館，賽後大谷則被美媒詢問到一連串關於當時效力於天使的問題。（圖／美聯社／達志影像）

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