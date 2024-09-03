銀行房貸水位滿「二手屋慘兮兮」　專家曝最新數據：房仲惡夢來了

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▲根據「樂居Pro 資料庫」統計，今年8月全台二手屋待售存量為 7萬4560 戶，創近2年新低。（圖／翻攝何世昌臉書）

▲六都8月買賣移轉棟數統計。（圖／住商機構提供）

近期銀行房貸水位滿，一票購屋族哀號貸不下來，急得如熱鍋上的螞蟻，就連房仲也大呼快撐不住。馨傳不動產智庫執行長何世昌公布市場最新數據顯示，8月全台二手屋待售存量，創下近2年以來的新低點，然而房仲從業人員破6.8萬人創新高，直言「對房仲業而言將是一場惡夢」。何世昌表示，根據「樂居Pro 資料庫」統計，今年8月全台二手屋待售存量為 7萬4560 戶，較7 月的 7萬7503 戶減少 2943 戶，持續創下近二年以來的新低點。顯示在銀行自主性限貸令與央行出手要求降低不動產放款集中度、和總量管制的環境下，二手屋市場並未出售拋售潮。房市環境動盪卻沒有拋售潮的原因，何世昌分析，可能原因有二，一是舊房貸戶利率多是 2.185％ 的地板價利率，屋主們捨不得賣掉手上低利率的房子。其二則是預售屋禁止轉售措施的影響，買方想轉售也無法如願。「這樣的發展對房仲業而言將是一場惡夢！」何世昌直言，當房仲家店數與從業人員在歷史高峰，而二手屋委售量變得更少，成交量又因房貸塞車、買方縮手等因素下滑；即便成交了，部分買方可能因房貸下不來而違約，買方、屋主、房仲三方因違約金、服務費鬧得不可開交。何世昌也補充說明，建商賣的房子叫一手屋，向建商購買後再轉賣就稱為二手屋，二手屋不限屋齡，包括預售、新成屋、新古屋與中古屋。而中古屋則以屋齡為標準，一般屋齡10~15以上的房子會被視為中古屋。彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達2萬4527棟，整體較上月相比下滑7.6%，其中僅台南市月增率呈現增幅。8月雖然在民俗月及限貸令雙重衝擊下，交易量較7月下滑，但仍創近14年8月同期的新高紀錄。不過，隨著房貸愈來愈難申貸，甚至核下來的利率不斷飆高，多位房產專家都對今年最後1季房市感到不樂觀。彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達2萬4527棟，整體較上月相比下滑7.6%，其中僅台南市月增率呈現增幅。8月雖然在民俗月及限貸令雙重衝擊下，交易量較7月下滑，但仍創近14年8月同期的新高紀錄。儘管銀行房貸滿水位消息被視為影響下半年房市最大變數，住展雜誌發言人陳炳辰分析，海嘯第一排是成屋市場，「預售市場」就好像在平行時空一樣，房貸滿水位傷不到預售市場，建商推案量也並無減少，「只怕越等越貴，不如現在下手」搶房態勢不變，房價調整的可能性也不高。