明星學校拚父母！一圖看完「台北市18所額滿小學」驚人房價

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市113學年額滿公立小學，房價前三名通通都落在大安區，房屋均單價通通破百萬。（圖／全向科技房產中心提供）

即使政府不斷想打破明星小學光環，但教育為人生起跑點，不少父母依舊搶破頭擠進明星學區，觀察實價登錄及113學年台北市額滿公立小學名單，前三名房屋單價通通破百萬，專家指出，「明星學校除了校方辦學能力，更考驗父母財力，未來台灣階級複製情況恐越來越劇烈。」據實價登錄及113學年台北市公立額滿小學名單，「明星學區」房屋均單價最高的前3名學區通通落在大安區，依序為「新生國小」111.2萬/坪、「金華國小」110.2萬/坪、「幸安國小」108.7萬/坪。不過，滿額小學也有房價相對便宜的地方，房價5字頭有文山「博嘉實小」、南港「胡適國小」、北投「清江國小」；4字頭有士林「溪山國小」。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，觀察市場可發現，不少父母父母不惜一擲千金，讓孩童搶進學明星學區，總價1,500萬房子長年呈現秒殺狀態，當然，也不少投資客專門購買此類學區宅，將學區出租給他人。事實上，近年政府極力推廣教育資源平均理想，基本上學生比拚的已經不是校方辦學資源，而是自身資質以及家庭能夠給予的教育環境，俗稱「拚父母」。如大安區三大傳統明星學校「新生國小、金華國小、幸安國小」，30坪房子動輒破3千萬，父母的口袋深度遠超一般人，故除了平常上學，私下能給予的教育資源勢必也相對豐富不少。他建議，無法擠入明星學區的父母其實也不必氣餒，因為擠進去，只是增加小孩認識富二代的機會，不代表人生或學習上會有實質意義上的改變，與其望屋興嘆，不如引導小孩在正確能力、興趣上發展，讓其擁有改變自身環境的力量，更加實在。