知名牛排Lawry’s辣根醬漂白劑超標　2款印度咖哩再檢出蘇丹紅

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食藥署今（3）日公布最新邊境查驗不合格產品，其中，知名牛排餐廳「Lawry’s」從美國進口辣根醬檢出二氧化硫（漂白劑）超標。另有2批從印度進口的「混合香料粉（咖哩用）」檢出蘇丹色素一號；日本進口冷凍丁香魚檢出重金屬鎘超標。食藥署今日公布的邊境檢驗不合格產品清單共16件，包含知名牛排餐廳「Lawry’s」勞瑞斯公司進口的美國辣根醬，檢出漂白劑含量不符規定，總計312公斤，已全數退運或銷毀。另有2批從印度進口的混合香料粉檢出蘇丹色素1號，分別是「Rajmah Masala混合香料粉（紅腰豆咖哩用）」和「Pav Bhaji Masala混合香料粉（馬鈴薯咖哩用）」，品牌名皆為「M.MOTILAL MASALAWALA（GRANT ROAD）」，兩批產品總計4.6公斤，已全數退運或銷毀。日本鹿兒島進口的冷凍丁香魚檢出重金屬鎘0.12mg/kg，超出標準限量0.05mg/kg，總計15公斤同樣退運或銷毀。其他如越南香菜、紅龍冷凍紅醋栗串、越南黑胡椒粉罐、越南新鮮芹菜、中國花椒、三件砧板組、塑膠叉、越南鮮榴槤等，皆是檢出農藥殘留含量不符規定，依照規定退運或銷毀。食藥署表示，年初爆發蘇丹紅色素食安風暴，在邊境針對各國輸入的辛香料採取監視查驗的管制措施。因中國與印度進口的辣椒粉，仍有被檢出蘇丹紅紀錄，因此對這2國採取監視查驗，管制時間為今年4/18到明年3/5，但因為印度有增加不合格紀錄，因此其管制時間延長到明年8/23為止。其餘國家則回歸原先的風險管制強度。