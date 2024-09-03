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林依晨遭批韓文系畢業卻講超爛？影片被挖出「口音像北韓主播」

記者羅偉如／綜合報導

▲林依晨畢業於政大韓文系，然而韓文實力遭到網友質疑。（圖／芒果TV YouTube）
▲林依晨畢業於政大韓文系，然而韓文實力遭到網友質疑。（圖／芒果TV YouTube）
林依晨出道多年，被譽為「零負評女神」，然而最近在中國大陸綜藝節目上，因為一句「我是成都人」的言論引發爭議，連曾經教過她的政大韓文系講師都跳出來怒批。這也讓網友想起她是畢業於政大韓文系的學生，然而卻有人翻出她過往在公開場合說韓文時的影片，質疑她：「怎麼講得這麼爛？」

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▲林依晨曾和韓國團體SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／東風電視台）
▲林依晨曾和韓國團體SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／東風電視台）
曾和多位韓星同台　在韓獲頒人氣獎

早期只要有韓國藝人來台參加較為正式的活動時，如果有需要跟台灣藝人互動的環節，幾乎都會找上身為韓文系畢業生的林依晨，她曾分別和韓國團體東方神起、SuperJunior一起擔任金曲獎頒獎嘉賓，也曾和韓國知名演員宋承憲在金馬獎上一同頒獎。還曾在首爾電視劇大賞上獲頒「亞洲明星大獎」，上台以韓文致詞。

▲林依晨在金馬獎上和韓國演員宋承憲同台頒獎。（圖／金馬53）
▲林依晨（右）在金馬獎上和韓國演員宋承憲同台頒獎。（圖／金馬執委會）
韓文實力被質疑　遭批口音斷句都很差

然而有會韓文的網友找出當時她講韓文的影片，忍不住質疑林依晨的口音很重不標準、斷句也很奇怪，直批：「韓語說得零零落落」、「說韓文的方式很像李春姬（北韓主播）」、「我自學發音都比她好」。

但也有許多人認為不該這樣獵巫，替她緩頰「語言只要能通就好」，身為外國人有口音也是正常的。


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