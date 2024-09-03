追星小心了！仁川機場因「邊佑錫皇帝保鑣」下令　通通配合1政策

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▲仁川機場因為「邊佑錫皇帝保鑣」的爭議，決定擬出新政策應對。（圖／翻攝TVreport）

▲▼邊佑錫6月來台時，桃園機場也湧入千人追星，人海畫面相當壯觀。（圖／資料照）

▲韓劇《背著善宰跑》女主角金惠奫（左）跟男主角邊佑錫都因為這部作品，人氣三級跳紅遍國際。（圖／愛奇藝國際站）

▲邊佑錫因為在《背著善宰跑》中的痴情暖男形象，讓各國粉絲無法自拔。（圖／바로엔터테인먼트部落格）

韓星邊佑錫因主演《背著善宰跑》爆紅，7月12日飛往香港舉辦粉絲見面會時，在機場引發「皇帝保鑣」爭議，仁川機場今（3）日宣布將擬定應對政策，喊話大咖明星的經紀公司「資訊共享」，以防保護過當的行為再次發生。回顧邊佑錫在機場不慎引發「皇帝保鑣」爭議；每當韓星從仁川機場出境，出境大廳的2號門必定聚集大批粉絲與媒體駐守搶拍，為了防止大家簇擁追跑，當時邊佑錫的保鑣竟聯手航警將自動門限制48秒開閉，以便拉開藝人與他人距離、避免粉絲追逐而跌倒的危險發生；同時更在大廳設置黃線，控制行人出走路線與「關粉絲」，再來就是為了確保藝人隱私（護照資料外洩），保鑣用手電筒照射路人眼睛，以及傳出檢查通行者的護照以及機票。上述種種行為，外界認為經紀公司「過度保護」，不滿藝人工作人員「影響其他旅客權益」，群起公憤，邊佑錫連帶被撻伐。當時《Dispatch》有展開調查，詳細還原當時經過，保全公司代表、機場方都出面受訪並致歉，完整內容可點此查閱：根據「邊佑錫皇帝保鑣」事件，仁川國際機場將引入新的應對政策，以解決在名人出入境時可能發生的問題。國會國土交通委員會隸屬的「共同民主黨」全勇基議員，表示今天收到仁川國際機場的「機場內名人過度護衛相關防範對策」，機場計劃在本月內制定並實施「名人出入境時的詳細應對規範」。對策內容指出，「訊息共享不足導致的現場應對不力」、「私人保全公司控管能力不足」等，都是過度保護的爭議原因，問題在於私人保全公司在控管機場人潮時，未與機場方共享資訊，而且公司的管理是由警察負責，機場難以直接介入。機場就決定，若名人出入境時，聚集的人數在300人至500人以下，由航警隊控制現場和維護秩序，人數超過500人，航警隊必須更積極確保旅客安全並管控現場，若私人保全公司有不當行為，可以制止並向機場航警隊報告，發生設施損壞等重大非法行為的話，機場就會採取法律途徑解決。至於政策是否通過，有待日後官方公告。現年32歲的邊佑錫，身高為190.3公分，他從小受到模特兒姊姊的影響，亦決定入行走秀，但當時他的家境並不好，全家住在房東住處的樓上，家人也曾分開住過，不過父母即使欠債，仍堅持資助兒子的夢想，讓邊佑錫非常感動。邊佑錫於2010年21歲模特兒出道後，跟南柱赫、張基龍成了同期好友，邊佑錫也因為職業的關係，從中發現很喜歡被拍照、錄影的感覺，所以決定去拍戲當演員。不過出道1年後，邊佑錫選擇先去當兵，退伍後才展開演員事業，原本很期待拍戲的他，卻在每次拿到劇本後，都無故被炒魷魚，有一次他確定能飾演一個角色，為了符合人設去剪頭髮，頭剃到一半被劇組告知換角，邊佑錫就在該劇演員群組跟大家道別：「我好像不能一起演戲了，下次見...」退出群組後，邊佑錫哭到不能自已。他也因為初期演技差，常被劇組、網友罵，以及遭詛咒「你這4年、5年都不會好啦」，邊佑錫因此留下創傷，坦言「好傷自尊心」，一度對鏡頭產生恐懼、自我懷疑「當演員到底對不對」。好在邊佑錫愈挫愈勇，他發誓要戰勝創傷，決定跑龍套、什麼角色都接，即使只有1、2句台詞也無所謂，就這樣1年演了10多部戲，自卑感也漸漸好轉。演戲演了5年後，邊佑錫漸漸被業界看見，開始拿到知名電視劇的配角機會，包含李聖經、南柱赫主演的《舉重妖精金福珠》、朴寶劍《青春紀錄》、李瑜美《大力女子姜南順》等，但成績始終平平；直到今年第一次擔任男主角出演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，隨著戲劇開播後，邊佑錫的IG粉絲數1個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至1115萬；他因此收到南韓各大知名節目邀約、代言接到手軟，邊佑錫表示：「現在的戲約，是過去的10倍至20倍以上。」邊佑錫透露當年以模特兒出道後，曾跟家人發誓等他成功後，一定會幫忙還清債務，等到收入穩定了，他也兌現承諾，邊佑錫坦言當時爸媽的表情，無法用言語來形容，「我是第一次看到他們這樣的表情。」邊佑錫看到爸媽開心，心情也非常好；很感謝《背著善宰跑》給他帶來的一切，認為「現在只是開始」，之後的每一步都會謹慎小心，會努力演出超越「善宰」這角色，來回報大家的支持。生日：1991年10月31日（32歲）身高：190.3cm體重：73公斤血型：A型家族成員：爸爸、媽媽、姊姊職業：模特兒（2010年）、演員（2016年）同事：《魷魚遊戲》李瑜美、《太陽的後裔》晉久代表作：電視劇《青春紀錄》、《大力女子姜南順》、《背著善宰跑》電 影《20世紀少女》《靈魂伴侶》