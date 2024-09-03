賈永婕接任想改善101觀景台！最愛吃鼎泰豐：101應該進更多米其林

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕提到，台北101觀景台還可以有進步的空間。（圖／資料照，北市觀傳局提供）

▲賈永婕覺得，台北101應該可以有更多的米其林餐廳。（圖／記者陳明安攝）

台北金融大樓（台北101）今（3）日下午召開董事會，確認第九屆董事長張學舜卸任，第十屆董事長職務由兆豐商銀法人代表賈永婕接任。她今（3）日分享對於101有相當多的想法，除了希望能更增加台北101的能見度之外，也對於101觀景台、餐廳，甚至整個百貨經營都頗有想法。根據台北市觀旅局公布資訊，今年2024年1月～6月的台北市主要觀光遊憩區遊客人數調查，來客數前5大排名分別為西門町商圈、台北101、松山文創園區、陽明山、西門紅樓，其中台北101的總遊客人數為576萬9273人，僅次於奪冠的西門町商圈的1583萬9501人。足見台北101目前還未是台北最熱門景點，而據傳，賈永婕本人最近早就經常上去101觀景台巡看，她自己認為觀景台還有進步的空間，因為在各個國家的摩天大樓，都是該國具代表性的景點之一，也是個吸引國外旅客的點，甚至是個大家可以來約會的好去處，她也提到：「或許電梯可以有一些不同的設計與呈現，當旅客搭到89樓的38秒之間，應該可以讓遊客們在電梯裡不是只有搭電梯而已，獨特的聲光設計讓搭電梯成為是個到101旅程的開始。」至於101裡頭有相當多的餐廳，她也提到，她自己最常也最愛鼎泰豐，另外富錦樹台菜香檳、捌伍添第等，都是她本來就很喜歡的餐廳，至於之後餐飲的方向，她還說到：「真心覺得，101應該要有更多的米其林餐廳。」至於整個百貨的經營，她本人也在韓國娛樂圈頗有人脈，她提到想取經現代百貨，即知名韓劇《淚之女王》的重要拍攝景點。