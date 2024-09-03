林依晨有多尊師重道？徐薇：15歲開始每年教師節、生日打電話問候

林依晨擔任大陸綜藝節目固定嘉賓，日前聽到另一位來賓來自成都，立刻插話表示「我是成都人」，解釋爺爺也是成都人，怎料，發言遭部分輿論撻伐，曾經教過她的政大講師朱立熙發文痛罵林依晨「不可原諒」。林依晨相當尊師重道，英文補教名師徐薇曾經透露，林依晨從15歲開始，每年教師節、老師的生日都會打電話來問候，讓她印象很深刻。
徐薇從事補教業多年，她2016年受訪透露，自己教過的學生至少有10萬人，其中不乏大明星，如林依晨、五月天阿信、怪獸等，而林依晨15歲時上過她3年的課，此後，林依晨每年都會在教師節和她的生日親自打電話祝賀，從來不曾間斷，2014年還邀請她參加婚禮，讓徐薇非常感動。
此外，徐薇也在林依晨的婚宴上分享，林依晨小時候上課非常認真，不但沒有缺席過，且都坐在教室前兩排，徐薇爆料，林依晨當時還沒正式出道，但因為外貌甜美，引來許多同學的目光，很多男生都拜託老師，安排讓自己坐在林依晨旁邊的座位。
只因5個字怒斷師生情 朱立熙重話轟林依晨
除了徐薇，林依晨過去每年的教師節或其他節日，也都會傳文字或語音訊息向政大韓文系恩師朱立熙問安，中秋節還會送上禮盒，林依晨2014年底和老公林于超舉辦婚禮，不忘發帖子給老師，沒想到，只因為一句話，讓朱立熙暴怒痛罵林依晨：「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價！」認為林依晨不可原諒。
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此外，徐薇也在林依晨的婚宴上分享，林依晨小時候上課非常認真，不但沒有缺席過，且都坐在教室前兩排，徐薇爆料，林依晨當時還沒正式出道，但因為外貌甜美，引來許多同學的目光，很多男生都拜託老師，安排讓自己坐在林依晨旁邊的座位。
只因5個字怒斷師生情 朱立熙重話轟林依晨
除了徐薇，林依晨過去每年的教師節或其他節日，也都會傳文字或語音訊息向政大韓文系恩師朱立熙問安，中秋節還會送上禮盒，林依晨2014年底和老公林于超舉辦婚禮，不忘發帖子給老師，沒想到，只因為一句話，讓朱立熙暴怒痛罵林依晨：「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價！」認為林依晨不可原諒。