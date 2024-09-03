2024肯德基9月優惠！7塊炸雞299元、7顆蛋撻220元　神券一次整理

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▲全年最殺蛋撻優惠！最甜67折買法曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

▲週末假日限定，優惠代碼「40337」爽吃7塊炸雞299元優惠回歸。（圖／記者蕭涵云攝）

▲開學季頂呱呱「9塊炸雞桶」369元！學生證加購雞腿49元。（圖／頂呱呱提供）

2024肯德基9月，適逢中秋節又是肯德基爺爺生日，官方一次釋出多款5碼神券寵客，週末假日使用「40337」爽吃7塊炸雞299元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元；頂呱呱開學祭出「9塊炸雞桶369元」一次整理最划算好康。即日起至9月30日，肯德基推出中秋蛋撻熟客卡優惠，全台餐廳獨家開賣一本5張原味蛋撻禮盒兌換券，下殺7折只要990元（原價1140元），可在營業時間內分次至餐廳兌換。全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，PK APP還有會員獨家優惠，整個9月領美食優惠券享58折起；9月限定加碼，免消費登入就能抽獎「萬元旅遊金」。9月5日至9月17日，需一天前網路預訂，消費滿800元送「原味蛋撻禮盒兌換券」。肯德基9月優惠，即日起至9月17日，開吃「40596」香酥脆薯(小) x 2 只要36元、「40457」4塊上校雞塊 x 2才49元，相當於買一送一殺5折；午茶「40525」雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)特價77元；「40531」咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)特價135元；「40532」咔啦脆雞＋青花椒香麻脆雞＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)特價139元。親朋好友聚餐還可選吃「40451」咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2特價269元；9月6日至9月17日則有「40510」咔啦脆雞 x 8＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(瓶)特價499元。尤其大家最愛的7塊炸雞桶限定週末假日開賣，9月6日至9月9日、9月13日至9月17日兩波段適用「40337」開吃「咔啦脆雞 x 7」特價299元，幫大家試算，相當於炸雞一塊43元有找。頂呱呱則有99呱狂節，即日起至9月9日下殺68折優惠，全台呱呱門市（桃園機場/中崙/松機店除外）開吃「9塊雞重量桶」特價369元（原價540元），划算放有「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 4」；還可選擇辣味特價450元（原價585元）爽吃「辣味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 4」。「辣味雞翅 x 4」特價179元（原價220元），凡購買以上「9塊雞重量桶＋最愛4雞翅」加碼再送35元飲品2杯。人氣「呱呱包＋雞脖子/薯球/地瓜薯條/阿勇雞塊（4選1）」特價99元，忠孝SOGO店無部分商品，改為雞脖子/薯球/啵啵球/口袋披薩（4選1）。且只要持學生證購買超值套餐，即可以49元加購原味雞腿或原味炸雞（原價60元），每人每張限乙次，快樂吃雞好划算。