開學頂呱呱9塊炸雞桶369元！學生證加購雞腿49元　拿坡里買5送5

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▲頂呱呱開學季優惠！9塊炸雞桶369元、學生證加購雞腿49元。（圖／頂呱呱提供）

▲拿坡里脆皮戰斧綜合桶、無骨雞塊都「買一送一」，超划算「炸雞買5送5」。（圖／記者蕭涵云攝）

應援開學速食優惠又加一！頂呱呱99呱狂節今（2）日連續8天下殺68折，全台呱呱門市開吃「9塊雞重量桶」特價369元，超人氣呱呱包＋雞脖子/薯球/地瓜薯條/阿勇雞塊（4選1）特價99元；持學生證購買超值套餐，加購雞腿只要49元。拿坡里炸雞專賣店則祭出「脆皮戰斧綜合桶買一送一」優惠，相當於肉肉控最愛「炸雞買5送5」，唰嘴無骨雞塊也買1送1，一次整理快樂吃雞優惠。頂呱呱99呱狂節9月2日至9月9日，連續8天下殺68折優惠，全台呱呱門市（桃園機場/中崙/松機店除外）開吃「9塊雞重量桶」特價369元（原價540元），划算放有「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 4」；還可選擇辣味特價450元（原價585元）爽吃「辣味炸雞 x 5＋原味雞腿 x4」。「辣味雞翅 x 4」特價179元（原價220元），凡購買以上「9塊雞重量桶＋最愛4雞翅」加碼再送35元飲品2杯。而大家最愛的超人氣「呱呱包＋雞脖子/薯球/地瓜薯條/阿勇雞塊（4選1）」特價99元，忠孝SOGO店無部分商品，改為雞脖子/薯球/啵啵球/口袋披薩（4選1）。且只要持學生證購買超值套餐，即可以49元加購原味雞腿或原味炸雞（原價60元），每人每張限乙次。快樂吃雞好划算。拿坡里開學季應援優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至9月18日，爽吃脆皮戰斧綜合炸雞桶「買一送一」只要399元（原價808元），每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」，相當於現省409元、炸雞一塊40元就開動。偷偷說，脆皮戰斧雞腿可是連腿排大雞腿現點現炸，微辣口味好酥脆，義式炸雞還有辣味和原味可選。另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」半價109元吃兩份（原價218元）。