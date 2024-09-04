拿坡里瘋了！大披薩199、炸雞桶「買一送一」　中身分證1元喝可樂

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▲拿坡里又瘋狂優惠，拿坡里披薩・炸雞店大披薩199元、5塊炸雞也199元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基7塊炸雞299元！7顆蛋撻220元。 （圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里瘋了！「拿坡里披薩・炸雞店」明（5）日，無論外帶或內用大披薩199元口味任選、5塊炸雞桶也199元，而且對中身分證「66」連號，1元爽喝1.25L大瓶可樂；「拿坡里炸雞專賣店」更有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」399元優惠，相當於「炸雞買5送5」好康，超狂週年慶折扣一次整理告訴你。「拿坡里披薩・炸雞店」週年慶大放送！9月5日至9月18日連續14天，無論外帶或內用，口味任選大披薩特價199元（原價369元），5塊炸雞桶也只要199元（原價290元）。而且9月5日至9月7日限時加碼，身分證對中「66」連號，點購大披薩或5塊炸雞，還能以1元加購「1.25L大瓶飲料」一瓶，爽喝可樂快樂水！拿坡里則早已推出開學季應援優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至9月18日，每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，直接祭出「買一送一」只要399元（原價808元）！現省409元、換算下來炸雞一塊40元就開吃。另外「唰嘴無骨雞塊」也是「買一送一」109元直接吃兩份（原價218元）。現在結帳還加碼多重優惠！「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」使用全支付可享10%回饋，每筆回饋最高40元；三商i美食卡會員獨家限定優惠，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，使用3點領取優惠券，享脆皮戰斧綜合炸雞桶「現折10元」只要389元，等同下殺4.8折。即日起至9月15日開放領券，兌換期限至2024年9月18日。肉肉控當然也要關注2024肯德基9月優惠，適逢中秋節又是肯德基爺爺生日，多款5碼神券也大放送，大家最愛的7塊炸雞桶限定週末假日開賣，9月6日至9月9日、9月13日至9月17日兩波段適用「40337」開吃「咔啦脆雞 x 7」特價299元，幫大家試算，相當於炸雞一塊43元有找。即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，套桶餐加點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」共7顆蛋撻下殺220元，最甜67折買法別錯過