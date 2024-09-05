拿坡里5塊炸雞、披薩199元今開搶！肯德基7塊299、頂呱呱9塊369元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拿坡里「5塊炸雞、大披薩」199元今開搶！炸雞買5送5、雞塊買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基7塊炸雞299元！7顆蛋撻220元。 （圖／記者蕭涵云攝）

▲頂呱呱「9塊雞重量桶」369元！持學生證加購雞腿49元。（圖／頂呱呱提供）

肉肉控出動，開吃超狂炸雞優惠一次整理！拿坡里5塊炸雞、大披薩199元今（5）日起開搶，拿坡里炸雞專賣店還有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買一送一」、相當於「炸雞買5送5」超划算好康；力拚肯德基7塊炸雞299元、頂呱呱9塊雞重量桶369元。週年慶大放送！（原價290元）。而且即日起至9月7日加碼，身分證對中「66」連號，點購大披薩或5塊炸雞，就能以1元加購「1.25L大瓶飲料」一瓶。拿坡里炸雞專賣店即日起至9月18日，則有每桶內含「2隻脆皮戰斧雞腿＋3塊義式炸雞」的，現省409元、相當於炸雞一塊40元；「唰嘴無骨雞塊也買一送一」109元（原價218元）。肉肉控必吃2024肯德基9月優惠，中秋節適逢肯德基爺爺生日神券大放送，換算下來相當於炸雞一塊43元有找。即日起至9月30日，全通路販售單點「原味蛋撻禮盒送1顆原味蛋撻」240元，頂呱呱99呱狂節即日起至9月9日下殺68折優惠，全台呱呱門市（桃園機場/中崙/松機店除外）開吃「9塊雞重量桶」特價369元（原價540元），一桶入手「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 4」；還可選擇辣味桶特價450元（原價585元）爽吃「辣味炸雞 x 5＋原味雞腿 x4」。更有「辣味雞翅 x 4」特價179元（原價220元），若購買「9塊雞重量桶＋最愛4雞翅」還加碼再送35元飲品2杯。點心組則有超人氣呱呱包搭配「雞脖子/薯球/地瓜薯條/阿勇雞塊（4選1）」只要特價99元，忠孝SOGO店無部分商品，改為雞脖子/薯球/啵啵球/口袋披薩（4選1）。持學生證購買超值套餐，還可以49元加購原味雞腿或原味炸雞（原價60元），每人每張限乙次。