越南籍實習生意外亡　教育部「遭監察院糾正」回應：強化各項措施

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1名越南籍女學生在工廠實習期間，遭到層架推車重壓頭部，送醫後仍不治死亡。監察院今（3）日認為怠於保障實習生權益、漠視實習生生命安全，因此糾正教育部。教育部回應，將會持續依照現行規定要求大專院校檢視實習機構的合法性與安全性，須經校外實習委員會確認後以確保學生實習安全。回顧此案，1名就讀黎明技術學院的21歲越南籍維氏女學生，去年5月在新北產業園區1家烘培工廠實習期間，遭到2公尺高的16層烘培架推車重壓頭部，送醫搶救1小時後仍宣告不治，引起各界關注。監察院監委王幼玲、王美玉調查認為，教育部2017年4月起擬《專科以上學校校外實習教育法》草案，至今仍未完成立法，也未強化保障實習生權益的相關措施，怠於保障實習生權益、漠視實習生生命安全，核有違失，要求教育部檢討改進，確保學生實習與工讀場所的安全。教育部回應，為了強化實習生權益保障，訂有《專科以上學校產學合作實施辦法》，規定學校設立學生校外實習委員會，負責執行、督導實習機構評估任務，並且依照《技術及職業教育法》定期辦理實習課程績效評量，監督各校辦理校外實習機構機制。另一方面，教育部指出，為了強化實習場所安全，已於今年5月3日函知各個大專院校，重申實習前應確實派員至實習機構進行實地評估，其中針對實習場所安全性應進行「個別評估」，而且透過勞動部「違反勞動法令事業單位(雇主)查詢系統」、「重大職業災害公開網」查詢系統，檢視實習機構的合法性與安全性，須經學生校外實習委員會確認後以確保學生實習安全。