限貸令惹民怨！金管會稱沒滿水位問題　也暫時不打算修法放寬

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新青安引發買房潮，傳出銀行滿水位以限貸、延後撥款因應，也引發許多民怨，甚至買房可能出現違約情況。對此，金管會今（3）日表示，確實也有收到民眾抱怨電話，但銀行是吸收社會資金，需要被高度信賴與法遵，銀行法第72-2條規定，是要避免銀行放款週過度集中於不動產，目前暫不考慮修法放寬，立委建議排除海外不動產放款部分，也要參酌國內金融穩定及房貸市況，再進行研議。金管會還強調，「目前沒有滿水位的問題」，現在平均水準為26.47%，離30%還大約有3%多空間，每增加1%，銀行可增加5585億放款，也沒有額度已滿問題，那是可動態調整的。根據銀行法第72-2條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，金管會銀行局副局長童政彰表示，目前銀行平均水準26.47%，距30%還有3.53%空間，而且這比率是可動態穩定去調整，分子是「興建及購置住宅貸款（房貸及土建築融資），截至8月27日為止有14.79兆元，而分母則是銀行總放款55.85兆元，近3年銀行存款增加11兆，也就是說存款月增約300億元，這是動態控管，並沒有滿水位及額度已滿的問題。若就個別銀行來看，比率在29%以上銀行掛零，比率在28%至29%區間有5家銀行，比率在27%至28%艱7家銀行，比率在26%至27%有9家銀行，比率在25%至26%有2家銀行。雖然金管會及法令上限的30%，但銀行多將上限設在28%，就有銀行主管在法說會提到，不會等到28%才來處理，提早就會進行風險管制。民進黨立委郭國文則建議，把海外分行不動產放款排除銀行法第72-2條之外，對此，童政彰說，此法條用意是要銀行不要過度集中不動產授信，也有流動性控管比例的監理意外在，金管會過去一向是採「海內外合併監理」，這也符合國際監管規範，對於立委建議，金管會將會綜合考量國內金融穩定及房貸情況，適時的研議。至於下半年是否還有不動產金檢？童政彰說，檢查局上半年已完成第3波不動產授信金融檢查，一般查核裡也把不動產納入法遵，下半年並沒有計畫要辦理專案金檢的計畫。被問到金管會對銀行房貸政策的立場，童政彰表示，銀行是高度信賴、也是高度法遵的行業，相關信用回歸實際需求，配合政院健全房市政策下，金管會的態度就是要求銀行做好KYC（認識客戶），確認客戶需求，自用住宅購屋需求，予以支持，但也要留意不當助漲房市的行動，不要造成房市不當變動。