建置台灣文化、語言的「主權AI」政院經委會：避免受制他國

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行政院今（3）日召開「經濟發展委員會」首次顧問會議，其中創新經濟分組討論建構屬於台灣的主權AI生態系。國科會副主委林法正解釋，主權AI就是建立符合台灣價值觀、文化的繁體中文共同資料庫，不僅可確保全球中文資料正確性，特殊情況下不會受制於他國來維護台灣AI科技主權。創新經濟分組是由前行政院副院長林信義擔任召集人，共同召集人為前台積電董事長劉德音、國泰金控總經理李長庚，顧問群包含台新金董事長吳東亮、台灣大哥大總經理林之晨、YouTube創辦人陳士駿等。國科會副主委林法正會後報告，創新經濟顧問群兩個主題，分別為「如何建構主權 AI 生態系」及「如何以市場需求帶動創新創業發展」，其中AI策略又分成主權AI發展策略、如何帶動百工百業中小微企業AI轉型議題等子題。林法正說明，顧問群針對如何發展台灣大型語言模型提出三個建言。首先，政府應該先設定台灣主權AI的發展願景及目標，避免特殊情況時，不會受制於他國維護台灣AI科技主權與；顧問也提到，台灣能夠確保建立繁體中文共同資料庫，確保台灣本身以及國際上使用中文資料時不會出現偏頗。其次，由於台灣本地資料太少，利用世界AI快速發展的技術，與本地的價值觀與文化相符合，短期先以開源LLM為基底增加在地資料訓練，長期則朝向完全自行開發，需要思考所需技術及相關人才。對此，林法正表示，政府應該投入繁體中文共同資料庫建置，這部分國科會與台德計畫都已經有在進行，包括向國內公部門、圖書館及媒體收集資料，建置台灣本土繁體資料庫，接下來會鼓勵全世界大型元模型採用；至於台灣能否自行發展大型語言模型，這涉及龐大投資，必須從長考慮。最後，顧問也建議，台灣應比照五眼聯盟、Chip 4的模式，與中文世界以外、價值相近的國家共組成AI聯盟，以降低AI產出結果偏頗的疑慮。除了上述建議，玉山金控董事長黃男州提及，政府應該與民間資源結合，邀請法人公協會、大型企業成立「主權AI基金」。當被問到主權AI基金與AI百億基金關聯性？國發會主委劉鏡清說明，AI百億基金在兩周前就已由國發基金核准，數位發展部也公告辦法，鼓勵任何AI有關的新創去爭取投資。林法正則坦言，原本主題聚焦在主權AI，但因為與會顧問有許多來自金融業，認為未來AI發展應設置主權基金，但因為這部分也是今天第一次討論，後續還需要邀集相關部會，才會更清楚盤點過後才會再拿回來經委會討論。而這次政院經委會委員也大量討論百工百業的中小微企業如何導入AI。會後報告指出，政府選定重點產業應從半導體與電子製造、傳統製造、醫療保健、智慧城市與交通、金融業等先行。其中，顧問提供建議包括，相關大企業也應該將AI模型開放給供應鏈，建構垂直整合AI產業，達到「以大帶小」，並且以分享AI成功轉型成功案例，讓中小企可以競相模仿，同時政府應要提供更多補助，協助中小企開發小型語言模型。當被問到被點名先行導入行業近乎包山包海，如何決定優先順序時，林法正認為，政府不擔心大企業導入AI，「它們做得可能都比部會更好」。相反地，國內紡織、餐飲中小企發展好，但對方完全不懂AI硬體、軟體，政府將於2025年起有系統訓練中小企業培育人才，解決中小企業升級問題。