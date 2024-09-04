越南電價兩度漲價！百姓怨聲載道　欠繳電費兩天就斷電

越南經濟在今年蓬勃發展，然而電力問題仍是最大難題，去年越南面臨缺電風波，光2023年5月至6月期間，停電便導致越南經濟損失14億美元（約等同於新台幣420億元）。今年越南竭力避免大規模停電，但兩度漲電價讓百姓怨聲載道。
根據《越南年輕人報（Tuoi Tre）》，巴地頭頓省（Ba Ria-Vung Tau）國會代表團指出，電力行業虧損導致兩度調漲電價，而且民眾只要拖欠電費1至2天便馬上被斷電，讓人民的負擔十分龐大。
2022年至2023年國有越南電力集團（EVN）稅後共計虧損47.4兆越南盾（新台幣約608億元）為了彌補虧損，越南電價去年5月與11月分別調漲3%、4.5%。越南生活用電零售價採累進方式計算，共分為6個級距，每一度電介於1806越南盾至3151越南盾（新台幣2.32元至4.05元），且還要再付8%的增值稅（VAT）。
峴港（Da Nang）民代反映，電價上漲過快且計價方式不合理，民眾必須間接承擔電力行業的虧損；河內市（Ha Noi）的民代則期盼低費率的用電度數級距能擴大，藉此惠及一般民生用電。民代們坦言電價攸關民生，因為電費一漲、萬物齊漲。
越南政府對此回應，每年都會組織跨部門檢查小組，對越南電力集團的電力生產經營成本進行檢查，未來會檢測電力集團是否有違規事實存在。至於百姓拖欠電費2天內便被「火速斷電」，政府表示第一線人員須按照有關停止或減少供電的條件和程序執行，若有違規必會責罰。
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2022年至2023年國有越南電力集團（EVN）稅後共計虧損47.4兆越南盾（新台幣約608億元）為了彌補虧損，越南電價去年5月與11月分別調漲3%、4.5%。越南生活用電零售價採累進方式計算，共分為6個級距，每一度電介於1806越南盾至3151越南盾（新台幣2.32元至4.05元），且還要再付8%的增值稅（VAT）。
峴港（Da Nang）民代反映，電價上漲過快且計價方式不合理，民眾必須間接承擔電力行業的虧損；河內市（Ha Noi）的民代則期盼低費率的用電度數級距能擴大，藉此惠及一般民生用電。民代們坦言電價攸關民生，因為電費一漲、萬物齊漲。
越南政府對此回應，每年都會組織跨部門檢查小組，對越南電力集團的電力生產經營成本進行檢查，未來會檢測電力集團是否有違規事實存在。至於百姓拖欠電費2天內便被「火速斷電」，政府表示第一線人員須按照有關停止或減少供電的條件和程序執行，若有違規必會責罰。