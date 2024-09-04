獨／五月天花蓮開唱！「1晚80萬」最貴民宿推0元起標　老闆吐內幕

五迷實在太瘋狂！五月天將在11月2日、3日，一連兩天在花蓮開演唱會。東大門夜市附近一間民宿因「1晚定價79萬9999元」、將近80萬元，被質疑「宰客」，當事民宿老闆向《NOWnews今日新聞》揭內幕，表示真有旅客不看價錢就下訂，此外也推出「0元起標」公益住宿方案，親吐背後深意是「希望大家能多來花蓮玩」。
一路向東演唱會卡司公開 五月天11/2、11/3花蓮開唱
事件起因是，「2024 Just Love It！一路向東」演唱會9月2日正式公布開唱資訊，11月1日從高雄流行音樂中心一路唱到花蓮玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮東大門夜市廣場壓軸，演出卡司除五月天外，還有劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯與蕭秉治等人。而五月天確定演出的日期為11月2日與3日。
五月天將在花蓮開唱消息曝光後，花蓮地區住宿瞬間被秒殺、搶訂一空。有網友爆料指東大門夜市附近一間民宿「1晚定價79萬9999元」、將近80萬元，質疑是利用五月天漲房價來宰殺旅客。對此，當事民宿「花蓮有人旅宿集團」在粉專回應澄清，稍早也接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，說明原由。
特殊旺季訂房網標天價 老闆：就是希望大家不要訂
花蓮有人旅宿集團老闆Peter表示，過往在特殊旺季期間，會出現多個平台同時訂房，為避免爆房，在滿房情況下，會將訂房平台價格設得非常高。他說明，這是旅宿業行之多年的操作技巧，過往在過年等大節日較常見，「因為有人取消了，（天價房）才會跳出來被看見」，而標出天價就是希望大家不要訂。
Peter無奈說，即便標價1晚近80萬元，竟然仍有旅客不看價格就下訂，甚至有人一口氣訂2間，他致電詢問說：「你有看上面的價格是80萬嗎？」對方嚇到回說：「不知道！我以為是1000多元。」不過因先前訂房旅客取消訂房，後續搶訂「天價房」的旅客，如願以一間雙人房1200元的周六價格入住。
在花蓮經營民宿十年的Peter是土生土長花蓮人，經營的民宿位在東大門夜市附近，共有18間雙人房，平日房價650元、周五900元、周六則是1200元。他嘆說以前平日收7、800元，直言如今因為沒人來而打折。
Peter說，五月天來花蓮開唱日期一公布，當晚民宿房間就全被訂滿了。對於政府推每房補助千元的花蓮旅遊振興方案及「2024 Just Love It！一路向東」演唱會，Peter說兩者都很有裨益，並說很感激政府至少有努力，但若是補助請款系統能再簡便些會更好。
推11/2「0元起標」住宿 老闆吐用意：希望大家來花蓮玩
此外，「花蓮有人旅宿集團」也推出「0元起標」公益住宿方案，11月2日最後一間的5樓健身雙人房0元起標，「你出價，我配合！只要出價最高者，捐款給家扶基金會，即可入住」，意者可上民宿臉書粉專參與競標，活動至9月9日凌晨0點01分截止。Peter說，「希望大家9月、10月持續來花蓮，多看到花蓮，不一定要來我這裡，大家一起共好」。
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事件起因是，「2024 Just Love It！一路向東」演唱會9月2日正式公布開唱資訊，11月1日從高雄流行音樂中心一路唱到花蓮玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮東大門夜市廣場壓軸，演出卡司除五月天外，還有劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯與蕭秉治等人。而五月天確定演出的日期為11月2日與3日。
五月天將在花蓮開唱消息曝光後，花蓮地區住宿瞬間被秒殺、搶訂一空。有網友爆料指東大門夜市附近一間民宿「1晚定價79萬9999元」、將近80萬元，質疑是利用五月天漲房價來宰殺旅客。對此，當事民宿「花蓮有人旅宿集團」在粉專回應澄清，稍早也接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，說明原由。
特殊旺季訂房網標天價 老闆：就是希望大家不要訂
花蓮有人旅宿集團老闆Peter表示，過往在特殊旺季期間，會出現多個平台同時訂房，為避免爆房，在滿房情況下，會將訂房平台價格設得非常高。他說明，這是旅宿業行之多年的操作技巧，過往在過年等大節日較常見，「因為有人取消了，（天價房）才會跳出來被看見」，而標出天價就是希望大家不要訂。
Peter無奈說，即便標價1晚近80萬元，竟然仍有旅客不看價格就下訂，甚至有人一口氣訂2間，他致電詢問說：「你有看上面的價格是80萬嗎？」對方嚇到回說：「不知道！我以為是1000多元。」不過因先前訂房旅客取消訂房，後續搶訂「天價房」的旅客，如願以一間雙人房1200元的周六價格入住。
在花蓮經營民宿十年的Peter是土生土長花蓮人，經營的民宿位在東大門夜市附近，共有18間雙人房，平日房價650元、周五900元、周六則是1200元。他嘆說以前平日收7、800元，直言如今因為沒人來而打折。
Peter說，五月天來花蓮開唱日期一公布，當晚民宿房間就全被訂滿了。對於政府推每房補助千元的花蓮旅遊振興方案及「2024 Just Love It！一路向東」演唱會，Peter說兩者都很有裨益，並說很感激政府至少有努力，但若是補助請款系統能再簡便些會更好。
推11/2「0元起標」住宿 老闆吐用意：希望大家來花蓮玩
此外，「花蓮有人旅宿集團」也推出「0元起標」公益住宿方案，11月2日最後一間的5樓健身雙人房0元起標，「你出價，我配合！只要出價最高者，捐款給家扶基金會，即可入住」，意者可上民宿臉書粉專參與競標，活動至9月9日凌晨0點01分截止。Peter說，「希望大家9月、10月持續來花蓮，多看到花蓮，不一定要來我這裡，大家一起共好」。