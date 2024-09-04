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U18亞青／蔡其昌贈中華隊6萬加菜金！開玩笑叫柯敬賢：別太快回來

記者林之越/台北報導

▲中職會長蔡其昌今（4）日賽前赴天母棒球場，為U18中華隊出戰亞青賽事加油，且特別加碼致贈6萬元加菜金給中華隊。（圖／中職提供）
▲中職會長蔡其昌今（4）日賽前赴天母棒球場，為U18中華隊出戰亞青賽事加油，且特別加碼致贈6萬元加菜金給中華隊。（圖／中職提供）
蔡其昌贈中華隊6萬加菜金！U18亞洲青棒錦標賽在今（4）日迎來預賽最終日，中華隊將在晚間交手泰國隊。中職會長蔡其昌特別前往天母球場，在中華隊練球空檔，致贈6萬元現金，給這些中華小將們作為加菜金，並喊話予以勉勵。此外，蔡其昌也點名和洛杉磯道奇隊簽下合約的大物高中生柯敬賢，開玩笑說道：「你先不要太早回來，等上了大聯盟之後再回來。」

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加菜金勉勵中華隊　稱讚台韓大戰表現

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰，靠著陳睦衡先發5.1局狂飆7K，以1：0擊敗韓國，而第2戰對手巴基斯坦，則是因為人數不足退賽，中華隊以7：0裁定勝出，收下預賽第2勝。稍晚迎來預賽最終戰，交手泰國隊，倘若順利收下勝利，將可能會在複賽首戰碰頭強敵日本。

中職會長蔡其昌不僅親自來到球場，勉勵中華小將們，更致贈新台幣6萬元加菜金，稱讚中華隊球員在「台韓大戰」的表現，說道：「比賽過程很緊張，我們上壘就希望得分，看得出投手壓制力都很夠，球速都是150起跳。」

展現拚勁最重要　玩笑勉勵柯敬賢

對於接下來的賽事，蔡其昌則勉勵：「比賽輸贏雖然很重要，但要把拚勁拿出來，這比勝負更重要。那天看到投手展現決心，沒有讓對方有一點機會，分數有一點緊張，分數還得的不夠多，接下來要全力以赴。」

此外，蔡其昌特別點名陣中強棒柯敬賢，說道：「我都有在threads上關注你，你有發現嗎？」柯敬賢笑著點頭回應，蔡其昌隨後開玩笑稱：「先不要太早回來。不是不歡迎你，只是希望你上了大聯盟之後再回來。

▲平鎮好手柯敬賢加盟道奇，簽約金約2260萬台幣，他也成為偶像大谷翔平未來的小師弟。（圖／玉山盃提供）
▲平鎮好手柯敬賢加盟道奇，簽約金約2260萬台幣，成為偶像大谷翔平未來的小師弟，球團放行，返台參加本次U18亞青賽事。（圖／玉山盃提供）

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