U18亞青／蔡其昌贈中華隊6萬加菜金！開玩笑叫柯敬賢：別太快回來

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▲平鎮好手柯敬賢加盟道奇，簽約金約2260萬台幣，成為偶像大谷翔平未來的小師弟，球團放行，返台參加本次U18亞青賽事。（圖／玉山盃提供）

蔡其昌贈中華隊6萬加菜金！。此外，蔡其昌也點名和洛杉磯道奇隊簽下合約的大物高中生柯敬賢，開玩笑說道：「你先不要太早回來，等上了大聯盟之後再回來。」中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰，靠著陳睦衡先發5.1局狂飆7K，以1：0擊敗韓國，而第2戰對手巴基斯坦，則是因為人數不足退賽，中華隊以7：0裁定勝出，收下預賽第2勝。，說道：「比賽過程很緊張，我們上壘就希望得分，看得出投手壓制力都很夠，球速都是150起跳。」對於接下來的賽事，蔡其昌則勉勵：「那天看到投手展現決心，沒有讓對方有一點機會，分數有一點緊張，分數還得的不夠多，接下來要全力以赴。」此外，蔡其昌特別點名陣中強棒柯敬賢，說道：「我都有在threads上關注你，你有發現嗎？」柯敬賢笑著點頭回應，蔡其昌隨後開玩笑稱：「