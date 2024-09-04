2024金鐘獎／歷屆看點！黃子佼連6年上榜　羅志祥、愷樂噴淚拿獎

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▲薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》拿下第58屆金鐘獎「最佳男主角」。（圖／三立）

▲蔡淑臻在戲劇圈深耕多年，終於被金鐘獎看見。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼黃子佼過去是金鐘獎入圍常客，如今慘況令人不勝唏噓。（圖／翻攝自臉書、記者朱永強攝）

▲愷樂（左）與羅志祥（右）曾以《娛樂百分百》獲得金鐘主持人獎。（圖／娛樂百分百臉書）

▲炎亞綸（左起）、唐綺陽和吳姍儒主持《36題愛上你》受到觀眾喜愛。（圖／記者陳思誼攝）

即將在下個月於台北流行音樂中心舉行，《NOWnews今日新聞》在典禮開始之前，整理出過去3到5年得獎盛況，除了戲劇節目男、女主角競爭激烈，每年都是「死亡之組」之外，綜藝節目的主持人獎更是迎來入圍大洗牌，過去的入圍常客黃子佼因捲入性騷事件，看似是無望復出，而最近剛晉升人母的愷樂過去曾和羅志祥以《娛樂百分百》拿下節目主持人獎，當時感人的畫面還歷歷在目。回顧過去3年，視帝、視后以及主持人獎競爭都很激烈，去年薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》贏過吳慷仁、李明忠、姚淳耀、蔡昌憲，前年則是陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》輾壓其他對手，包括朱軒洋、查馬克·法拉屋樂、郭子乾、楊祐寧、温昇豪，2021年是由薛仕凌《生生世世》拿下獎項，同年競爭的對手有童星李奕樵、施名帥、唐治平、許傑輝。最佳女主角獎項中，去年蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》封后，勝過安心亞、林予晞、桂綸鎂、高慧君；前年是謝盈萱《四樓的天堂》拿下獎項，共同競爭的有林心如、范宸菲、楊謹華還有謝盈萱本人的《俗女養成記2》；前年的視后則是《我的婆婆怎麼那麼可愛》的婆婆鍾欣凌，當年坐在台下的入圍者有李維維、孫可芳、孫淑媚、蔡嘉茵。去年的綜藝節目主持人獎是由吳宗憲、陳漢典、黃路梓茵（Lulu）《綜藝大熱門》拿下，同場較勁的有吳宗憲、吳姍儒《小明星大跟班》；沈玉琳、Melody《11點熱吵店》；曾寶儀、黃路梓茵《姐妹們的音樂萬萬歲》；胡瓜、吳怡霈、賴慧如《最強綜藝秀》。前年則是由黃子佼、黃路梓茵（Lulu）以《婚禮歌手》拿下該獎項，贏過徐熙娣《熙娣想聊》；吳宗憲 、陳漢典、黃路梓茵《綜藝大熱門》；胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐《綜藝大集合》；曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承《型男大主廚》。值得一提的是，黃子佼也在2021年憑《一個都不能少》入圍，雖然敗給唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸的《36題愛上你》，但他在2019年也以《超級同學會》和卜學亮一同入圍，2018年也和Lulu搭檔主持《希望之星》入圍，2017年則是他個人主持《全球中文音樂榜上榜》，但當年是羅志祥、愷樂以《娛樂百分百》拿下主持人獎，從2016回溯到2013年榜上提名都有他。愷樂則因2020年捲入羅志祥小三爭議，淡出演藝圈，近來無預警在社群平台分享超音波照宣布當媽，也被說是回歸演藝圈的前兆，羅志祥則早已復出多時，他曾在受訪時表示，在感情上的錯誤，不代表他整個人都很失敗，前女友周揚青在踢爆他對感情不忠之後，也活躍於演藝圈，前陣子還參加《乘風2024》，在初登場時以Rap形式再次吐槽羅志祥的劈腿行為，被網友說作風相當大膽。