快訊／金鐘獎主持人公布！吳姍儒、姚淳耀出線 她挺大肚拍沙龍照
第59屆金鐘獎將於10月18日舉行「節目類」頒獎典禮，19日為「戲劇類」頒獎典禮，地點在台北流行音樂中心，今（9）日稍早，官方粉專公布典禮主持人身分，節目類為吳姍儒（Sandy）、戲劇類是姚淳耀，兩人都沒有搭檔，將獨挑大梁掌控全場。
記者楊穎軒／綜合報導
本屆金鐘以「揭幕人」系列為主視覺，由台灣設計師詹樸（Apu Jan）設計，形像照中，姚淳耀掀開舞台布幕，回眸露出帥氣臉龐，文案形容：「準備著要登台演出的演員姚淳耀，從幕後推開了布幕。正準備要走向前台，在幕前登場，展開這系列最後一場典禮。」
4月宣布懷上第二胎的吳姍儒，挺著約8個月大孕肚，穿上亮片點綴的晚禮服，側身入鏡，配文寫下：「接下主持棒的吳姍儒，也與她孕育中的新生命，如同內容作品，一起在這些大大小小的螢幕之中登場。」
10月12日率先登場的廣播金鐘獎也公布主持人選，由演員兼DJ梁正群、廣播人屠潔一同搭檔，網友驚喜表示：「是史上第一位孕媽媽主持人嗎」、「哇！真的可以啊」、「最美孕媽」、「姚淳耀，我期待」、「不找孫協志兩個一起主持嗎？雙胞胎」、「帥啊，能主持，能演戲」、「好適合，必看！」