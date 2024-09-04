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U18亞青／陽念希飆破151公里！賞泰國3連K　自告奮勇想先發投日本

記者林之越/台北報導

▲U18亞青賽，中華隊中繼投手陽念希，面對泰國隊在2局登板，單局飆出3次三振，且球速更達到151公里。（圖／記者林柏年攝）
▲U18亞青賽，中華隊中繼投手陽念希，面對泰國隊在2局登板，單局飆出3次三振，且球速更達到151公里。（圖／記者林柏年攝）
陽念希飆破151公里！中華隊今（4）日在U18亞洲青棒錦標賽出戰泰國，採取投手車輪戰策略，分別派出哀宥宇、陽念希、陳世展、邱立璿、曾偉喆每位投手只投了一局，最終中華隊以21：0扣倒泰國。其中，2局登板的陽念希，單局飆出3連K，球速也來到151公里，賽後受訪也透露，自己想要在6日的日本戰中擔任先發

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重返國際賽舞台　單局飆3連K

陽念希的父親是前統一獅游擊手陽東益，高一時就能飆出150公里速球，並在2022年U18世界盃出戰美國，投出7局失2分的代表作，受到不少媒體關注。不過後續陷入小低潮，本屆U18亞青再度入選，此役面對泰國在2局上登板，單局連續飆出3次三振，最快球速來到151公里。

對於本場的投球表現，陽念希表示：「自己狀態調整得還不錯，上場其實沒有特別注意打者，只是單純盯著捕手的手套，全力往手套裡丟。」同時，陽念希也認為表現還可以更好，因為感覺賽前還沒熱身完全，是登板後才比較有找回感覺。

總教練透露5人選之一　盼成日本戰先發

中華隊6日將交手日本，是攸關U18能否晉級冠軍賽的重要一戰，總教練吳柏宏賽後訪問表示，包含先發登板的哀宥宇、陽念希、曾偉喆，還有對南韓先發繳出5.2局好投的陳睦衡，都是可能的先發人選。

對此，陽念希自告奮勇表示：「很希望自己可以上場，不管是什麼時候，但當然是希望可以先發。」且將會利用明日的休兵日，來好好研究日本打者。

▲U18亞洲青棒錦標賽的預賽最終戰，中華隊以21：0扣倒泰國隊，以分組第一成績晉級，將交手強敵日本。（圖／大會提供）
▲U18亞洲青棒錦標賽的預賽最終戰，中華隊以21：0扣倒泰國隊，以分組第一成績晉級，將交手強敵日本。（圖／大會提供）

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