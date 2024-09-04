U18亞青／陽念希飆破151公里！賞泰國3連K　自告奮勇想先發投日本

陽念希飆破151公里！中華隊今（4）日在U18亞洲青棒錦標賽出戰泰國，採取投手車輪戰策略，分別派出哀宥宇、陽念希、陳世展、邱立璿、曾偉喆每位投手只投了一局，最終中華隊以21：0扣倒泰國。其中，2局登板的陽念希，單局飆出3連K，球速也來到151公里，賽後受訪也透露，自己想要在6日的日本戰中擔任先發。
重返國際賽舞台 單局飆3連K
陽念希的父親是前統一獅游擊手陽東益，高一時就能飆出150公里速球，並在2022年U18世界盃出戰美國，投出7局失2分的代表作，受到不少媒體關注。不過後續陷入小低潮，本屆U18亞青再度入選，此役面對泰國在2局上登板，單局連續飆出3次三振，最快球速來到151公里。
對於本場的投球表現，陽念希表示：「自己狀態調整得還不錯，上場其實沒有特別注意打者，只是單純盯著捕手的手套，全力往手套裡丟。」同時，陽念希也認為表現還可以更好，因為感覺賽前還沒熱身完全，是登板後才比較有找回感覺。
總教練透露5人選之一 盼成日本戰先發
中華隊6日將交手日本，是攸關U18能否晉級冠軍賽的重要一戰，總教練吳柏宏賽後訪問表示，包含先發登板的哀宥宇、陽念希、曾偉喆，還有對南韓先發繳出5.2局好投的陳睦衡，都是可能的先發人選。
對此，陽念希自告奮勇表示：「很希望自己可以上場，不管是什麼時候，但當然是希望可以先發。」且將會利用明日的休兵日，來好好研究日本打者。
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陽念希的父親是前統一獅游擊手陽東益，高一時就能飆出150公里速球，並在2022年U18世界盃出戰美國，投出7局失2分的代表作，受到不少媒體關注。不過後續陷入小低潮，本屆U18亞青再度入選，此役面對泰國在2局上登板，單局連續飆出3次三振，最快球速來到151公里。
對於本場的投球表現，陽念希表示：「自己狀態調整得還不錯，上場其實沒有特別注意打者，只是單純盯著捕手的手套，全力往手套裡丟。」同時，陽念希也認為表現還可以更好，因為感覺賽前還沒熱身完全，是登板後才比較有找回感覺。
總教練透露5人選之一 盼成日本戰先發
中華隊6日將交手日本，是攸關U18能否晉級冠軍賽的重要一戰，總教練吳柏宏賽後訪問表示，包含先發登板的哀宥宇、陽念希、曾偉喆，還有對南韓先發繳出5.2局好投的陳睦衡，都是可能的先發人選。
對此，陽念希自告奮勇表示：「很希望自己可以上場，不管是什麼時候，但當然是希望可以先發。」且將會利用明日的休兵日，來好好研究日本打者。