獨／醫生撞上恐怖銀行限貸潮！3千萬房「自備9百萬」還差點違約

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▲醫師男準備9百萬自備款，但銀行卻只核貸5成，他與妻子只好四處向親戚借錢，才湊足全款，避開違約危機。（示意圖／pexels）

▲對於銀行來說，一般在優質客戶排序上，軍公教是第一順位，私立醫院或診所的醫師及科技新貴，通常是第二順位。（示意圖／pexels）

▲銀行目前房貸水位拉警報已是事實，短時間內無法改變，正要購屋的民眾，最好在合約上加註「無條件解約」相關但書。（示意圖／pexels）

銀行房貸水位拉警報，限貸、房貸排隊潮到底有多嚴重？新北市一名男醫師接受《NOWnews》訪問表示，「因為以前的房子太小，跟老婆想換一間大一點的房子，簽約買下一間約3千萬二手屋，3百多萬訂金以匯入履保帳戶帳戶，誰知銀行只核貸5成，差點害我們賠光訂金。」該醫師年收約150萬，辛苦存了多年後，終於存到900萬，因為有了小孩，想要換一間大一點的房子，看了20多間房子後，才選到一間屋況還行，簡單裝修後就是間不錯的房子，總價約3千萬。他說：「我當初規劃，如果貸款8成，手頭還有一筆裝修費，貸款7成，就等以後有錢再進行裝修，誰知道碰上銀行房貸水位拉警報，最終只有核貸我5成，等於我還差了整整6百萬才能湊足購屋金，行員還告訴我，因為我是優質客戶，其他人可能連核貸都有困難。」該名醫師無奈表示，因為已經簽約，屋主依約告知不希望出現違約情況，否則將依法沒收已經匯入的300多萬，最終跟老婆只好四處向親戚求助借錢，最終才補上不足的600萬，這些年家裡只能盡量省吃儉用，盡量快把錢還給親戚們。中信房屋研展室副理莊思敏表示，新北醫的狀況其實並非個案，所幸夫妻兩人還有親戚可以借錢，否則訂金就有可能被沒收，即使與賣家對簿公堂，幸運拿回一半，但恐怕也得曠日廢時、身心俱疲。她指出，目前央行令銀行以首購、新青安族群優先放款，事實上，放貸水位拉警報是銀行法天條，再怎麼挪也有限，相信此類型購屋族不見得能全部順利撥款，至於換屋族，醫師、科技業，已經算是一般人認知的優質客戶，但軍公教更加穩定，才是第一順位的優質客戶，如果醫師並非在公立醫院上班，可能會被列入第二順位，貸款成數僅5成也不令人意外。莊思敏建議，近期已簽約、尚未核貸的購屋族，除了已經送件的銀行外，最好有所備案，如其它銀行、信用合作社、農會等，並做好被拒貸的最壞打算，盡速盤點自身可挪用資金，或可能借貸的親朋好友等。另外，如果是尚未簽約的購屋族，最好與屋主協商，將交屋期限押在3個月以後，確保有時間處理房貸問題，簽約時，也盡量與屋主協商，在契約細項註明「貸款成數不足X成，雙方無條件解約」等但書，才能避免房子沒買到，卻損失一大筆訂金。