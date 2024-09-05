獨／限貸令首購苦主怨「公職貸不到8成」　驚爆：富邦壽也不收了

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▲苦主怨想買A18房子，跑了7家銀行，有5家不收，另2家只能貸7成到7成5，大嘆「多一成真的負擔不起」。（圖／翻攝Dcard）

▲苦主說問了富邦壽也不收，也有兩名網友附和，表示也遇到富邦壽不收或要等3個月的情形。（圖／翻攝Dcard）

▲房子的屋齡也是影響貸款成數的原因，但若物件地段好，例如台北市捷運站附近的老屋，也能貸到不錯的成數。（示意圖／記者徐銘穗攝）

新青安引爆買房熱，銀行房貸水位滿衍生「限貸令」之亂，雖然政府再三強調沒有限貸，但是陸續仍有苦主現身，分享貸不到錢的慘況。一名網友自稱在公家單位上班，近期想接盤買A18（機捷高鐵桃園站）附近一即將交屋物件，未料遇上限貸風波，跑了7家銀行機構，包含土銀、農會等5家都不收，剩下2家只給貸7成~7成5，就連才剛大張旗鼓喊。不過，買新房一定貸得到8成嗎？銀行公開影響貸款成數的5原因。原PO在Dcard上發文，表示好不容易看到覺得不錯的物件，在A18，結果好巧不巧遇上限貸，細數找房貸碰壁情形，「陽信 7-7.5、土銀 不收、農會 不收、台企 不收、富邦銀 不收、星展 7、國泰 不收」。她感嘆，現在房價如此驚人，多一成真的負擔不起，能貸到8的又都是鑑價比較低的，崩潰問：「哪裡還有機會貸到買價8成？」她補充，自己在公單位上班，認為貸不到8成不是條件問題，指出「同期同事早我2個月是ok的，甚至連行員都說：『早一周有機會』」。原PO強調，自己為買房做足了功課，甚至連近期重新承辦房貸的富邦人壽都問了，嘆說：「富邦壽不收。」不少人附和說「我這裡富邦人壽就不收了」、「富邦壽要等三個月，台銀利率2.7-3，早上剛問」。網友驚訝：「富邦人壽才自己跳出來說重啟貸款，沒想到沒多久水位也快滿了，台灣房地產炒作太瘋狂了！」不過，也有人反應近期購屋貸款沒被卡關，「我怎麼沒感覺，找了三家銀行都地板利率，年數和寬限都沒影響」、「我年收約150（萬），買900貸八成，一個禮拜就過件了」。不過，事實上，就算沒有限貸議題，房貸都不一定能貸到8成。一般而言，預售屋貸款成數約7成5至8成5之間，中古屋貸款成數約6到7成，實際會因申請人收入、財務與信用狀況，以及房屋鑑價價格等因素而異。永豐銀行曾公開影響房貸成數的5個原因：每個人的信用紀錄都會留在聯徵中心，提供銀行審核貸款申請時，評估申請人的還款能力。另外也會透過銀行貢獻度，如平時有無長期定存、購買基金，以及是否為大額活存或固定往來的客戶等因素，以決定貸款成數。房屋屋齡也是影響貸款成數的原因，一般來說預售新屋的貸款成數都會高於中古屋。通常是預售屋7成5至8成5之間，中古屋約6到7成。銀行會根據房屋坪數是否高於15坪，作為是否提高貸款成數的判斷因素之一。如果房屋靠近捷運站1000公尺內，或位於蛋黃區中，即使是中古屋，因為地段價值高，銀行仍願意提供高貸款成數。反之，若地處偏遠，或位於無尾巷中，貸款成數將受限縮。如房屋周邊方圓100公尺內有加油站、垃圾回收場、電箱及電塔、宗教建築及殯儀館等嫌惡設施，也會影響貸款成數上限。對於民眾貸款困難，央行表示，已督促銀行積極辦理房貸困難事宜，若仍有相關陳情案件，，必要時，央行將函轉相關銀行妥善處理，並追蹤後續案件處理情形。