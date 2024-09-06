她狂吃水煮蛋＋燙青菜！少油半年還胖7公斤　醫破解「爆肥原因」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲該患者透過慢性食物敏感IgG4檢查才知，自己竟然是對雞蛋過敏。（圖／取自photoAC）

一名33歲從事醫療業的女性，對保健知識有一定認識，最近著迷雞蛋料理，三餐吃各種蛋，包括水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋等，再搭配燙青菜，而且少鹽、少油，體重卻在半年內增加7公斤，後來進行食物過敏檢測才發現，原來她對每日必吃的蛋竟會過敏，難怪吃不出窈窕身材。收治病例的小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯說，該患者職業是藥師助理，雖堅持健康雞蛋飲食半年多，卻愈來愈容易疲勞，還經常全身痠痛，雖曾接受甲狀腺、肝腎功能及貧血等檢查，結果全部正常，體重仍持續增加，後來是偶然看到常追蹤的網紅分享食物過敏檢測的經驗，決定試看看，結果透過慢性食物敏感IgG4檢查才知，自己竟然是對雞蛋過敏。楊智雯解釋，多數人對於過敏的理解，還是以IgE引起的急性過敏反應有關，例如吃蝦子導致眼皮腫、喝堅果飲導致呼吸急促，或吃水蜜桃引發蕁麻疹等，不過這類急性過敏只需避開過敏原即可改善，然而由IgG4媒介引發的過敏反應，由於症狀發作緩慢且不夠明確，很容易被忽略。針對攝取過多致敏食物，楊智雯指出，可能引發疲勞、關節疼痛、腸道敏感等慢性過敏症狀，並因身體長時間處於發炎狀態，恐使腦部下視丘食慾調節中樞失調，引發胰島素阻抗，進而造成脂肪堆積，體重日益增加。楊智雯指出，這名藥師助理有時一天會吃5顆以上茶葉蛋，加上用餐的蔬菜量、纖維素嚴重不足，腸道黏膜屏障受損，使腸道菌叢失衡，才造成蛋吃多、身體卻愈不健康的惡性循環。此外，楊智雯並提出保腸3招，供民眾參考：■為避免腸道受損，不吃高脂肪、高糖、高加工食物。■吃飯時要細嚼慢嚥，每口食物至少咀嚼20~30次。當胃不適時，避免自行服用制酸劑，以免影響消化、免疫功能。■多補充膳食纖維，保持腸道菌群平衡。楊智雯表示，若已注意飲食並規律運動，體重仍持續增加，且出現失眠、濕疹、身體痠痛、疲勞等症狀，建議透過腸道檢測或食物過敏等檢測，進一步了解個人體質，才能找出問題所在。