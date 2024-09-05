多間知名餐廳、超市出包！食藥署揪109件違規：不得檢出農藥殘留

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為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，衛生福利部食品藥物管理署進行市售進口及國產農產品農藥殘留監測，今（5）日公布5～6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計有109件不符合規定，多間知名餐廳業者、超市遭檢出蔬果農藥超標，後續將由地方政府衛生局後續處辦，並針對可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。食藥署與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，本次總計抽驗968件農產品進行農藥殘留檢驗，其中859件符合規定、109件不符合規定。根據監測結果報告，不符規定產品包括基隆市「築間」的蘿蔔、台北市「國賓大飯店」的香菜，台北市「美福食集」的特選九層塔、特選韭菜花、特選玉荷包，台北市「鼎皇麻辣火鍋店(天外天麻辣火鍋)」的百香果，桃園市「MO-MO-PARADISE」的青江菜，新竹縣的「四川吳炒手」的山東大白菜，南投縣「家樂福」的結球萵苣，嘉義市「全聯」青菜豆、蘿蔔，台東「大潤發」的大蒜、格藍菜、菜豆，澎湖縣「農會農民購物中心」的花椰菜等，都遭檢出農藥殘留違規或不符使用規定，目前已由地方衛生局後續處辦中。食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。