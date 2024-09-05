2024U-23世界盃棒球賽將開打！中華隊首戰韓國　賽程及轉播一次看

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A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。

B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。

9月6日

10:00 南非 - 尼加拉瓜 紹興棒球中心2號場地

9月6日

14:30 荷蘭 - 委內瑞拉 紹興棒球中心2號場地

9月6日

14:30 南韓 - 中華臺北 紹興棒球中心1號場地

9月7日

10:00 南韓 - 南非 紹興棒球中心2號場地

9月7日

10:00 委內瑞拉 - 尼加拉瓜 紹興棒球中心1號場地

9月7日

19:00 荷蘭 - 中華臺北 紹興棒球中心1號場地

9月8日

10:00 南非 - 委內瑞拉 紹興棒球中心2號場地

9月8日

14:30 荷蘭 - 南韓 紹興棒球中心1號場地

9月8日

19:00 尼加拉瓜 - 中華臺北 紹興棒球中心2號場地

9月9日

10:00 委內瑞拉 - 南韓 紹興棒球中心2號場地

9月9日

14:30 尼加拉瓜 - 荷蘭 紹興棒球中心1號場地

9月9日

19:00 中華臺北 - 南非 紹興棒球中心2號場地

9月10日

10:00 尼加拉瓜 - 南韓 紹興棒球中心2號場地

9月10日

14:30 南非 - 荷蘭 紹興棒球中心2號場地

9月10日

19:00 中華臺北 - 委內瑞拉 紹興棒球中心1號場地

▲2024年U23世界盃棒球賽將於9月6日至9月15日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。（圖／中華棒協提供）

2024年U23世界盃棒球賽將於9月6日至9月15日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。