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2024U-23世界盃棒球賽將開打！中華隊首戰韓國　賽程及轉播一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲U23中華隊總教練郭李建夫，這次將帶領全新隊伍出征。（圖／記者陳明中攝）
▲U23中華隊總教練郭李建夫，這次將帶領全新隊伍出征。（圖／記者陳明中攝）
2024年U23世界盃棒球賽將於9月6日至9月15日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。中華隊由郭李建夫總教練領軍，不少職棒好手都有加入，如：沙子宸、王念好、何恆佑等，希望可以打出佳績。中華隊預計6日首戰韓國隊，相關轉播與直播資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者一次知道。

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U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。

球迷如果想要收看2024年U23世界盃棒球賽，可以前往電視頻道緯來體育台收看，至於線上直播平台包括愛爾達電視、Hami Video，此外公視+也將提供比賽全程免費轉播服務。

2024年U23世界盃棒球賽分組：

  • A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。
  • B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。
2024年U23世界盃棒球賽中華隊賽程：


9月6日
10:00		 南非  -  尼加拉瓜 紹興棒球中心2號場地
9月6日
14:30		 荷蘭  -  委內瑞拉 紹興棒球中心2號場地
9月6日
14:30		 南韓  -  中華臺北 紹興棒球中心1號場地
9月7日
10:00		 南韓  -  南非 紹興棒球中心2號場地
9月7日
10:00		 委內瑞拉  -  尼加拉瓜 紹興棒球中心1號場地
9月7日
19:00		 荷蘭  -  中華臺北 紹興棒球中心1號場地
9月8日
10:00		 南非  -  委內瑞拉 紹興棒球中心2號場地
9月8日
14:30		 荷蘭  -  南韓 紹興棒球中心1號場地
9月8日
19:00		 尼加拉瓜  -  中華臺北 紹興棒球中心2號場地
9月9日
10:00		 委內瑞拉  -  南韓 紹興棒球中心2號場地
9月9日
14:30		 尼加拉瓜  -  荷蘭 紹興棒球中心1號場地
9月9日
19:00		 中華臺北  -  南非 紹興棒球中心2號場地
9月10日
10:00		 尼加拉瓜  -  南韓 紹興棒球中心2號場地
9月10日
14:30		 南非  -  荷蘭 紹興棒球中心2號場地
9月10日
19:00		 中華臺北  -  委內瑞拉 紹興棒球中心1號場地
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。

免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)

▲2024年U23世界盃棒球賽將於9月6日至9月15日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。（圖／中華棒協提供）
▲2024年U23世界盃棒球賽將於9月6日至9月15日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。（圖／中華棒協提供）

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