2024U-23世界盃棒球賽將開打！中華隊首戰韓國　賽程及轉播一次看

2024年U23世界盃棒球賽將於9月6日至9月15日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。中華隊由郭李建夫總教練領軍，不少職棒好手都有加入，如：沙子宸、王念好、何恆佑等，希望可以打出佳績。中華隊預計6日首戰韓國隊，相關轉播與直播資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者一次知道。
U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。
球迷如果想要收看2024年U23世界盃棒球賽，可以前往電視頻道緯來體育台收看，至於線上直播平台包括愛爾達電視、Hami Video，此外公視+也將提供比賽全程免費轉播服務。
2024年U23世界盃棒球賽分組：
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)
我是廣告 請繼續往下閱讀
球迷如果想要收看2024年U23世界盃棒球賽，可以前往電視頻道緯來體育台收看，至於線上直播平台包括愛爾達電視、Hami Video，此外公視+也將提供比賽全程免費轉播服務。
2024年U23世界盃棒球賽分組：
- A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。
- B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。
|9月6日
10:00
|南非
|-
|尼加拉瓜
|紹興棒球中心2號場地
|9月6日
14:30
|荷蘭
|-
|委內瑞拉
|紹興棒球中心2號場地
|9月6日
14:30
|南韓
|-
|中華臺北
|紹興棒球中心1號場地
|9月7日
10:00
|南韓
|-
|南非
|紹興棒球中心2號場地
|9月7日
10:00
|委內瑞拉
|-
|尼加拉瓜
|紹興棒球中心1號場地
|9月7日
19:00
|荷蘭
|-
|中華臺北
|紹興棒球中心1號場地
|9月8日
10:00
|南非
|-
|委內瑞拉
|紹興棒球中心2號場地
|9月8日
14:30
|荷蘭
|-
|南韓
|紹興棒球中心1號場地
|9月8日
19:00
|尼加拉瓜
|-
|中華臺北
|紹興棒球中心2號場地
|9月9日
10:00
|委內瑞拉
|-
|南韓
|紹興棒球中心2號場地
|9月9日
14:30
|尼加拉瓜
|-
|荷蘭
|紹興棒球中心1號場地
|9月9日
19:00
|中華臺北
|-
|南非
|紹興棒球中心2號場地
|9月10日
10:00
|尼加拉瓜
|-
|南韓
|紹興棒球中心2號場地
|9月10日
14:30
|南非
|-
|荷蘭
|紹興棒球中心2號場地
|9月10日
19:00
|中華臺北
|-
|委內瑞拉
|紹興棒球中心1號場地
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)