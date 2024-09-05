U23世界盃棒球賽中華隊明首戰韓國！樂天桃猿投手曾家輝領銜先發

2024年U-23世界盃棒球賽明（6）日將在中國紹興舉行，中華隊明天首戰韓國，預計推出樂天桃猿投手曾家輝先發，而韓國隊推出高中好手金泰賢先發，中華隊主帥郭李建夫表示：「參賽目標先打進前三晉級超級循環賽，再打出像紹興一樣漂亮的成績。」中華隊這次跟韓國、荷蘭、南非、委內瑞拉、尼加拉瓜等隊同組，有機會拿到分組前三。
中華隊晉級不難 要小心韓國投手
U23世界盃棒球賽在中國杭州舉行，中華隊1日啟程，連續2天都有安排與中國隊打練習賽，曾家輝、陳品宏、呂昱廷、黃仲翔、尹柏淮都有登板，投手群聯手壓制中國隊首場沒有失分。
中華隊第二場跟中國隊打練習賽，中信兄弟伍立辰先發投2局失1分，張峻瑋、黃子豪依序中繼投1局，張峻瑋失1分。奧克蘭運動家隊投手沙子宸中繼投2局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，陳冠穎後援投1局，也沒有掉分。
中華隊伍立辰、張峻瑋、黃子豪、陳冠穎，曾家輝都有機會排入先發輪值，而曾家輝去年被樂天桃猿選中，相當被期待未來能夠扛下先發重責大任。
中華隊主帥郭李建夫表示：「參賽目標先打進前三晉級超級循環賽，再打出像紹興一樣漂亮的成績。」
2024年U-23世界盃棒球賽賽事資訊：
賽事名稱：2024年第五屆U-23世界盃棒球賽（2024 WBSC U-23 Baseball World Cup®）
比賽日期：2024年09月06日～09月15日
比賽地點：中國浙江省紹興市
比賽球場：紹興棒（壘）球體育文化中心棒球場1、2號場地
參賽球隊：12 隊（亞洲 5 隊、美洲 3 隊、歐洲 2 隊、非洲 1 隊、大洋洲 1 隊）
2024年U23世界盃棒球賽分組：
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
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U23世界盃棒球賽在中國杭州舉行，中華隊1日啟程，連續2天都有安排與中國隊打練習賽，曾家輝、陳品宏、呂昱廷、黃仲翔、尹柏淮都有登板，投手群聯手壓制中國隊首場沒有失分。
中華隊第二場跟中國隊打練習賽，中信兄弟伍立辰先發投2局失1分，張峻瑋、黃子豪依序中繼投1局，張峻瑋失1分。奧克蘭運動家隊投手沙子宸中繼投2局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，陳冠穎後援投1局，也沒有掉分。
中華隊伍立辰、張峻瑋、黃子豪、陳冠穎，曾家輝都有機會排入先發輪值，而曾家輝去年被樂天桃猿選中，相當被期待未來能夠扛下先發重責大任。
中華隊主帥郭李建夫表示：「參賽目標先打進前三晉級超級循環賽，再打出像紹興一樣漂亮的成績。」
2024年U-23世界盃棒球賽賽事資訊：
賽事名稱：2024年第五屆U-23世界盃棒球賽（2024 WBSC U-23 Baseball World Cup®）
比賽日期：2024年09月06日～09月15日
比賽地點：中國浙江省紹興市
比賽球場：紹興棒（壘）球體育文化中心棒球場1、2號場地
參賽球隊：12 隊（亞洲 5 隊、美洲 3 隊、歐洲 2 隊、非洲 1 隊、大洋洲 1 隊）
2024年U23世界盃棒球賽分組：
- A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。
- B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)