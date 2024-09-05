豊暐暴傳導致單局多失2分！富邦悍將教練陳金鋒：發生就是發生了

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豊暐暴傳導致單局多失2分！富邦悍將今（5）日在新莊主場迎戰味全龍，力求中止球隊5連敗，派出先發洋投班恩。2局上有機會以雙殺避免持續失分，比賽2局上，富邦先發班恩投出多次保送，且被敲出安打，形成滿壘局面後，對林孝程投出觸身死球，先讓味全奪下1分。接著賽後提到豊暐的失誤，陳金鋒表示：「」近期連續2戰都因守備失誤掉分，當媒體問到是否會擔心影響投手表現時，陳金鋒則直言：「富邦在2017年認領將新莊球場後，在主場的最長連敗紀錄是6連敗，過去總共發生過5次，而在今（5）日敗給味全龍後，又再度吞下6連敗，也是自2021年以來，連續4年都寫下這項紀錄。