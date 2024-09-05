豊暐暴傳導致單局多失2分！富邦悍將教練陳金鋒：發生就是發生了

豊暐暴傳導致單局多失2分！富邦悍將今（5）日在新莊主場迎戰味全龍，力求中止球隊5連敗，派出先發洋投班恩。2局上有機會以雙殺避免持續失分，但年輕捕手豊暐傳向一壘時，發生暴傳失誤，導致單局多丟2分，球隊最終以0：5輸球。對此，賽後陳金鋒接受訪問，表示：「發生就是發生了，就再練而已。」
追平主場最長連敗紀錄 鋒總談關鍵失誤
比賽2局上，富邦先發班恩投出多次保送，且被敲出安打，形成滿壘局面後，對林孝程投出觸身死球，先讓味全奪下1分。接著李凱威敲出軟弱內野滾地球，王苡丞接起後傳向本壘，原有機會完成雙殺，結果捕手豊暐發生暴傳失誤，讓味全直接跑回1分後，張政禹接著執行突襲短打，又再多得1分。
賽後提到豊暐的失誤，陳金鋒表示：「就是丟暴投，失誤就失誤了，也沒辦法，年輕選手下去就是會發生，就這樣而已。」近期連續2戰都因守備失誤掉分，當媒體問到是否會擔心影響投手表現時，陳金鋒則直言：「沒有什麼好擔心的，就不下去比賽了，發生就是發生了，就再練而已。」
豊暐本場總共3個打席，敲出1支安打，還有1次觸身死球，本季在一軍出賽16場，打擊率2成5，守備率0.984。富邦在2017年認領將新莊球場後，在主場的最長連敗紀錄是6連敗，過去總共發生過5次，而在今（5）日敗給味全龍後，又再度吞下6連敗，也是自2021年以來，連續4年都寫下這項紀錄。
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比賽2局上，富邦先發班恩投出多次保送，且被敲出安打，形成滿壘局面後，對林孝程投出觸身死球，先讓味全奪下1分。接著李凱威敲出軟弱內野滾地球，王苡丞接起後傳向本壘，原有機會完成雙殺，結果捕手豊暐發生暴傳失誤，讓味全直接跑回1分後，張政禹接著執行突襲短打，又再多得1分。
賽後提到豊暐的失誤，陳金鋒表示：「就是丟暴投，失誤就失誤了，也沒辦法，年輕選手下去就是會發生，就這樣而已。」近期連續2戰都因守備失誤掉分，當媒體問到是否會擔心影響投手表現時，陳金鋒則直言：「沒有什麼好擔心的，就不下去比賽了，發生就是發生了，就再練而已。」
豊暐本場總共3個打席，敲出1支安打，還有1次觸身死球，本季在一軍出賽16場，打擊率2成5，守備率0.984。富邦在2017年認領將新莊球場後，在主場的最長連敗紀錄是6連敗，過去總共發生過5次，而在今（5）日敗給味全龍後，又再度吞下6連敗，也是自2021年以來，連續4年都寫下這項紀錄。