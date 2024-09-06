套房6千有找！高雄三大「租屋熱區」出爐　這一群人撐起整個租市

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三民、楠梓有多所大專院校，學生推升了租屋需求，造就了許多高CP值的「分租套(雅)房」市場，月租金均價6千有找。（圖／記者陳韋帆攝）

▲鳳山租屋客群以家庭為主，故租屋需求大多為「整戶(層)」型態，月租金均價1.1萬。（圖／記者陳韋帆攝）

▲高雄在地仲介指出，隨著房價推升，新建案林立，高雄租市也在改變，目前已出現整層月租金5萬的房子。（示意圖／記者陳韋帆攝）

高雄前三大租屋熱區出爐！根據內政部資料，統計至今年三月，最熱門租屋前三區依序為三民區12,471件、楠梓區7,554件、鳳山區6,690件。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，三民、楠梓套雅房為最熱門房型，月租金均價6千有找，鳳山則主要是整戶承租，月租金均價1.1萬，租客型態大不同。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄前三大熱門租屋區皆具備豐沛的人口紅利、生活機能佳、租屋性價比高等優勢，不過，由於各區域人口結構不同，如學生、單身上班族偏好獨套、雅房，而家庭需要空間大，則偏好整戶(層)，衍生了不同的租屋型態。三民、楠梓區域生活機能成熟，內且區皆有多所大專院校，尤其是三民，區內擁有6所大專院校，對學生族群而言，強調性價比高的「分租套(雅)房」最受青睞，月租金6千有找，造就大量租屋需求，撐起區域租市。鳳山位居租屋第三熱區，與三民、楠梓不同的是，租客結構大多為社會人士，故最熱門租屋房型為「整戶(層)」，占區域租市4成比例，月租金均價約1.1萬，其它類似的行政區還有「鼓山、左營、苓雅、前鎮」等區，而「新興」則是唯一獨立套房占比最高的行政區。台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，同行政區、不同商圈，租金其實差異也頗大，以此次奪冠的三民區來說，高醫商圈內學生、上班族多，故「獨套」需求高，區內其它熱點如高雄火車站、後驛商圈，大多為「中古透天隔套」，租金依屋況約7~9千不等。不過，他也提到，近年高雄新建案不少，租市也逐漸在改變中，不少家庭開始承租新大樓，以三塊厝商圈的3房2廳來說，整層租金約5~6萬，還有左營、苓雅等區，位於生活機能成熟、學區完整的市中心，供給項目多元，整層住家承租比例相對較高。