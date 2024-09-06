藍綠夾殺柯文哲！京華城是弊案嗎？一次看懂「容積率840％」爭議

台北看守所名人加持！土城預售逼8字頭新高　在地：板南線大起飛

記者徐銘穗/綜合報導

▲板南線最後一站頂埔站2018年通車，如今附近預售案實登出爐，單價77.8萬直逼8字頭創新高。（圖／新北市政府提供）
▲板南線最後一站頂埔站2018年通車，如今附近預售案實登出爐，單價77.8萬直逼8字頭創新高。（圖／新北市政府提供）
民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，被上銬送進位在新北土城的台北看守所、住3人房，黑粉在看守所前高舉「恭喜入主土城第一排」。事實上，土城房價過去雖然因台北看守所而被低估，但近年房價早已水漲船高，區域新案單價直逼6字頭。最新實價還揭露，7月頂埔預售案「新濠岳」開出每坪77.8萬元成交紀錄，直逼8字頭，刷新土城單價天花板。

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土城頂埔預售實登站穩7字頭　在地嗨：板南線地板整個大起飛

原PO近期在PTT發出悲報，揭露「新北蛋殼區破7字頭」，認為土城頂埔是妥妥的新北蛋殼區，卻已經出現數筆7字頭實價交易，問道「現在是要回防三重右岸，還是等土城崩回5字頭？」貼文引發討論，一票網友哀號「頂埔7字頭，我的天啊」，但也有人認為土城不是蛋殼區。

日前又有網友更新土城最新房價，「實登剛開獎，3房29坪實登（單價）78.33萬，破土城非露台單價新高，最近很多大人物要來咱土城安享晚年，黃金板南線地板整個大起飛」。

▲網友認為，新濠岳配備給的很頂，又是3米6，認為創新高很正常。（圖／翻攝PTT）
▲網友認為，新濠岳配備給的很頂，又是3米6，認為創新高很正常。（圖／翻攝PTT）
經查實價登錄，排除1樓與特殊交易，目前土城頂埔最高單價為7岳14日交易的「新濠岳」5樓戶，27.06坪、以總價1519萬元交易，含車權狀27坪（車位170萬），拆算單價77.8萬元。目前未見網友分享的同案18樓頂樓戶的總價2524萬、單價78.33萬元實價登錄，但直逼8字頭高價已令人咋舌。

土城有機會上「8字頭」嗎？專家給答案

據悉，「新濠岳」位在頂埔運校重劃區，整個重劃區走路10分鐘都可走到捷運站，建案基地將近2500坪，規劃693戶、樓高17~18層、公設比36.8%，目前揭露20多筆實價登錄，成交單價落在每坪67.9萬元至77.8萬元間，待高樓層實登陸續出爐，非常有機會出現8字頭成交

▲頂埔預售案新濠岳成交單價落在每坪67.9萬元至77.8萬元間。（圖／翻攝實價登錄）
▲頂埔預售案新濠岳成交單價落在每坪67.9萬元至77.8萬元間。（圖／翻攝實價登錄）
馨傳不動產智庫執行長何世昌接受媒體訪問時指出，新濠岳靠近工業區，新案單價卻超越海山、暫緩重劃區的土城市中心，實在令人訝異。而土城預售次高價位於暫緩重劃區，「台信琢岳」最高成交單價77萬元，認為要有建商品牌加持，未來才較有機會出現8字頭交易。
 

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