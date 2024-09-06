星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價　有飲椪糖系列也買一送一

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▲星巴克買一送一外送優惠！門市第二杯半價爽喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲有飲慶祝三週年，焦香椪糖四季、青青小樹蘋果綠都「買一送一」。（圖／翻攝自有飲FB）

天氣熱爆！怎麼能沒有咖啡、手搖飲料優惠幫消暑，今（6）日繼續喝「星巴克買一送一」外送foodomo好友分享，門市則有「全品項第二杯半價」爽喝星冰樂；有飲三週年也推出椪糖系列、果茶「買一送一」好康一次整理告訴你。星巴克買一送一優惠快喝！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），爽在家就能喝到，還是特大杯好划算好開心。助攻大家一起喝咖啡暑氣全消，星巴克門市也有「第二杯半價」優惠活動，9月6日最後一天至全台星巴克門市，購買、大家最愛的星冰樂喝起來提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。手搖飲料有飲生日慶，門市Uber Eats指定品項買一送一，即日起至9月10日，焦香椪糖四季、青青小樹蘋果綠「同品項買一送一」。提醒大家，活動供應以各門市為主。