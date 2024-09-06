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星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價　有飲椪糖系列也買一送一

記者蕭涵云/綜合報導

▲天氣熱爆！咖啡、手搖飲料優惠幫消暑，今喝「星巴克買一送一」外送foodomo好友分享，門市「全品項第二杯半價」有星冰樂；有飲三週年椪糖系列、果茶「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲天氣熱爆！咖啡、手搖飲料優惠幫消暑，今喝「星巴克買一送一」外送foodomo好友分享，門市「全品項第二杯半價」有星冰樂；有飲三週年椪糖系列、果茶「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
天氣熱爆！怎麼能沒有咖啡、手搖飲料優惠幫消暑，今（6）日繼續喝「星巴克買一送一」外送foodomo好友分享，門市則有「全品項第二杯半價」爽喝星冰樂；有飲三週年也推出椪糖系列、果茶「買一送一」好康一次整理告訴你。

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📌星巴克買一送一！第二杯半價有星冰樂
星巴克買一送一優惠快喝！即日起至9月6日每週三至五，於foodomo外送平台可享指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），爽在家就能喝到美式63元、那堤75元、經典紅茶那堤80元，還是特大杯好划算好開心。

助攻大家一起喝咖啡暑氣全消，星巴克門市也有「第二杯半價」優惠活動，9月6日最後一天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，全品項都折扣、大家最愛的星冰樂喝起來提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克「數位體驗」今（12）起連20天抽買一送一優惠券。到星巴克別再只點星冰樂，YTR推薦5款更值得喝的星巴克飲品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一外送優惠！門市第二杯半價爽喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌有飲：三週年「買一送一」慶祝活動
手搖飲料有飲生日慶，門市Uber Eats指定品項買一送一，即日起至9月10日，焦香椪糖四季、青青小樹蘋果綠「同品項買一送一」。提醒大家，活動供應以各門市為主。

▲有飲慶祝三週年，焦香椪糖四季、青青小樹蘋果綠都「買一送一」。（圖／翻攝自有飲FB）
▲有飲慶祝三週年，焦香椪糖四季、青青小樹蘋果綠都「買一送一」。（圖／翻攝自有飲FB）

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