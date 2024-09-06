柯文哲羈押同天！77歲沈慶京全身抽搐戒護就醫　威京集團急發聲明

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▲沈慶京8月30日被裁定羈押，如今已收容滿一周。（圖／NOWnews攝影中心）

▲威京集團表示不清楚沈慶京狀況，很焦慮，已安排律師律見。（圖／記者張勵德攝）

77歲的威京集團主席沈慶京，8月30日因涉京華城容積案，在台北看守所羈押中，未料昨（5）被直擊，沈慶京穿橘色背心、坐輪椅、全身抽搐，在3名穿著矯正署制服警員的陪同下，前往新莊衛福部台北醫院戒護救醫。台北看守所稍早證實沈慶京就醫消息，昨天下午已戒護回所。對此，威京集團急發聲明，「威京集團不清楚主席目前的狀況，也很焦慮，已安排律師律見瞭解詳情」。北檢偵辦京華城容積案，包含民眾黨主席柯文哲在內，已羈押沈慶京、應曉薇、台北市前副市長彭振聲與應曉薇助理吳順民等5人。據悉，檢方掌握沈慶京上億公關費疑似金流，但沈慶京仍不願供出流向，不排除策動沈慶京，轉污點證人。目前沈慶京、彭振聲和吳順民3日開始陸續提出抗告，彭振聲開庭時就送醫，沈慶京則有慢性病。未料，沈慶京卻在昨（5）被直擊坐著輪椅、全身抽搐就醫。根據目擊者描述，「中午阿母身體不舒服帶她去新莊（部北）急診，結果被一群穿矯正署衣服的人插隊了，，超可憐耶，這麼老還要進監獄喔」。後證實該名坐輪椅老爺爺，正是沈慶京。對此，威京總部集團稍早急發聲明，表示「」。但關於沈慶京有何慢性病，沒有多做說明。