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夏天一鍋煮超開胃！「蘿蔔排骨湯」實用食譜作法　營養滿分小孩愛

家庭消費中心／綜合報導

▲有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「蘿蔔排骨湯」食譜作法。（圖／普橘島提供）
▲有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享「蘿蔔排骨湯」食譜作法。（圖／普橘島提供）
夏天喝湯，消暑又排毒，不想煮一餐全身汗，一鍋好湯就能飽足又營養滿分。有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享相當實用的「蘿蔔排骨湯」食譜作法，大人小孩都愛喝。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。

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🟡蘿蔔排骨湯Radish Pork Ribs Soup食譜作法

📍你需要的食材
紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、芹菜、香菜、薑、排骨、貢丸、洗米水（或清水）、鹽、雞粉、白胡椒粉

📍自己做蘿蔔排骨湯
1、將紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、薑、芹菜、香菜、蔥切好備用

2、將豬小排放入冷水，加入鹽及薑片川燙後撈出並洗淨

3、取一深鍋，放入所有食材並倒入洗米水（或清水），加入鹽、雞粉、白胡椒粉調味

4、於電鍋中倒入兩杯水，放入食材並按下電鍋

5、電鍋跳起後，開蓋加入芹菜碎及香菜碎，燜約5至10分鐘即完成

全台最狂員工餐廳，就在橘子集團 Gamania group 
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！

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書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日

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▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

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