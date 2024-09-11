夏天一鍋煮超開胃！「蘿蔔排骨湯」實用食譜作法　營養滿分小孩愛

夏天喝湯，消暑又排毒，不想煮一餐全身汗，一鍋好湯就能飽足又營養滿分。有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享相當實用的「蘿蔔排骨湯」食譜作法，大人小孩都愛喝。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。
🟡蘿蔔排骨湯Radish Pork Ribs Soup食譜作法
📍你需要的食材
紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、芹菜、香菜、薑、排骨、貢丸、洗米水（或清水）、鹽、雞粉、白胡椒粉
📍自己做蘿蔔排骨湯
1、將紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、薑、芹菜、香菜、蔥切好備用
2、將豬小排放入冷水，加入鹽及薑片川燙後撈出並洗淨
3、取一深鍋，放入所有食材並倒入洗米水（或清水），加入鹽、雞粉、白胡椒粉調味
4、於電鍋中倒入兩杯水，放入食材並按下電鍋
5、電鍋跳起後，開蓋加入芹菜碎及香菜碎，燜約5至10分鐘即完成
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！
‣FB 普橘島gamaisland
https://www.facebook.com/gamaisland
‣IG @gama_island
https://www.instagram.com/gama_island/
‣YT @普橘島 Gama Island
https://www.youtube.com/channel/UCI7jQAFE0gJfjY2SGWVqGJA
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
📌購書網址：
▪️台灣角川
▪️博客來
▪️金石堂
▪️誠品線上
▪️momo
▪️三民網路書店
▪️墊腳石網路書店
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紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、芹菜、香菜、薑、排骨、貢丸、洗米水（或清水）、鹽、雞粉、白胡椒粉
📍自己做蘿蔔排骨湯
1、將紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、薑、芹菜、香菜、蔥切好備用
2、將豬小排放入冷水，加入鹽及薑片川燙後撈出並洗淨
3、取一深鍋，放入所有食材並倒入洗米水（或清水），加入鹽、雞粉、白胡椒粉調味
4、於電鍋中倒入兩杯水，放入食材並按下電鍋
5、電鍋跳起後，開蓋加入芹菜碎及香菜碎，燜約5至10分鐘即完成
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作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
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