夏天一鍋煮超開胃！「蘿蔔排骨湯」實用食譜作法　營養滿分小孩愛

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▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

夏天喝湯，消暑又排毒，不想煮一餐全身汗，一鍋好湯就能飽足又營養滿分。有「最狂員餐」之稱的普橘島，分享相當實用的「蘿蔔排骨湯」食譜作法，大人小孩都愛喝。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、芹菜、香菜、薑、排骨、貢丸、洗米水（或清水）、鹽、雞粉、白胡椒粉1、將紅蘿蔔、白蘿蔔、蒜苗、薑、芹菜、香菜、蔥切好備用2、將豬小排放入冷水，加入鹽及薑片川燙後撈出並洗淨3、取一深鍋，放入所有食材並倒入洗米水（或清水），加入鹽、雞粉、白胡椒粉調味4、於電鍋中倒入兩杯水，放入食材並按下電鍋5、電鍋跳起後，開蓋加入芹菜碎及香菜碎，燜約5至10分鐘即完成集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日