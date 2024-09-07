逆風挺柯文哲！稱京華城「無違法」　帥過頭嗆網：老子不怕你出征

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▲京華城容積率爭議中，最關鍵的，就是取得的「都市計畫容積獎勵上限20%」是否合法。（圖／記者許家禎攝）

▲帥過頭指出，京華廣場為了爭取獎勵容積20%，設計了極致的鑽石級標章，未來若未達成，市府可沒收87.7億保證金。（圖／記者陳韋帆攝）

▲帥過頭認為，柯市府順應中央ESG設立容獎新法，卻在檢調未有明確證據下就被收押，他無法心服口服。（圖／記者陳韋帆攝）

京華城容積率爭議爭論不休，民眾黨主席柯文哲在北檢依「貪污罪」申請羈押失敗後，北檢又以「圖利罪」抗告成功，柯5日被收押禁見，引起社會激烈爭論。房產名人帥過頭(黃家進)在網路上直言挺柯，他說，「檢調如果找得到貪污罪定罪，我心服口服，但找不到金流，聲請羈押失敗後，用圖利二字收押，要大家如何心服口服？」一、「容積移轉」上限30%，560%*30%＝168%，這部分明確合法，目前不是各界爭議要點。二、「容積獎勵」上限20%，也就是通過各種回饋社會方式，市府給予容積獎勵，560%*20%=112%，就是大家最關注是否違法的地方。一、韌性城市貢獻獎勵4%，包括綠建築鑽石級標章、認養復盛公園。二、第二智慧城市貢獻獎勵8%，包括智慧建築鑽石級、設置法定停車位數6%以上充電車位以及電池交換設備供公眾使用。三、宜居城市貢獻獎勵8%，包括頂級商辦的耐震標章，以及整修道路鋪面以吉祥路、東寧路街廓及路寬1,000平方公尺以上。帥過頭表示，威京集團「認養公園、鋪整道路」等各種動作，都與一般建商取得容積獎勵的方式無異，而京華城可以獲得其它建商無法企及的20%上限，關鍵就是「沈慶京是個神經病」，在綠建築、智慧建築等標章，其它建商都不會拿到鑽石級標章，但他偏偏就是要追求極致。沈慶京當初亞太會館經營不善，就直接拆除重建，蓋了大家熟悉的旋轉豪宅陶朱隱園，每一層都種樹，綠建築做到極致，還獲得世界十大建築美譽；京華城同樣經營不善，沈慶京照樣拆除重建，就是現在興建中的京華廣場。他說，「你以為取得鑽石級標章的容積獎勵很容易？建築設計就要畫出來，想取得使照，也要看是否有做到，況且京華城還繳了87.7億保證金給台北市政府，如果未達標準，台北市政府將全額沒收，其背後代價之大可見一斑。」帥過頭認為，「柯市府設立新的獎勵辦法，還是因應蔡英文政府ESG政策『友善地球、回饋社會』所設，建商則是依據獎勵辦法取得容積，哪裡違法？」講到激動處，帥過頭痛批檢調，「你說柯文哲圖利，新政策有利廠商就是圖利？那就當圖利好了，反正抗疫時期，李秉穎針對高端事件，也嗆『圖利廠商天經地義』，但也不見他被關，你說柯文哲有違法？那就是有問題的，要先找到金流才能收押，要記得台灣是『無罪定論』的國家，你必須有證據再收押，大家才不會有話說。」最後，他感嘆，「即使現在一堆媒體、網軍帶風向，我也不怕，柯文哲背後永遠有兩個人，一個是陳佩琪、另一個就是帥過頭，就算柯文哲被判貪污、被判有罪，我還是認為柯文哲貪污的最少，不怕你們聽了不爽，老子就叫帥過頭，不怕你出征。」