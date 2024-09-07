U18亞青／中華隊輸日本！今對菲律賓搶勝　賽程、轉播資訊一次看

U18亞洲青棒錦標賽，預賽取得3勝0敗的中華隊昨（6）日在超級循環賽交手B組第一的強敵日本，此役因6局下中華隊投手林鉑濬發生要命傳球失誤，被對手在攻佔一三壘時強迫取分，終場以0：1惜敗。今（7）日則要在天母棒球場對戰菲律賓，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次U18亞青的賽事相關資訊：
中華隊昨輸球，晉級冠軍戰出現變數，不過只要明天日本擊敗韓國，中華隊擊退菲律賓，仍可順利晉級。但若韓國擊敗日本，則中華隊、日本、韓國3隊戰績將同為2勝1敗，必須比較對戰優質率，才能決定冠軍賽對戰組合。中華隊對菲律賓一戰，預計派出下勾投手陳世展先發。
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽賽程：
9月7日（六）-超級循環賽 Day 2
香港 VS 巴基斯坦 7：0 （沒收比賽）
13：30 泰國 VS 斯里蘭卡 （新莊）
13：30 日本 VS 韓國 （新莊）
18：30 中華台北 VS 菲律賓 （天母）
9月8日（日）-冠軍、季軍賽
13：30 超級循環賽第3名 VS 超級循環賽第4名 （天母）
18：30 超級循環賽第1名 VS 超級循環賽第2名 （天母）
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」分組＆超級循環賽規則：
A組：韓國、巴基斯坦、中華台北、泰國
B組：日本、香港、菲律賓、斯里蘭卡
預賽賽制為A、B兩組進行小組賽，各小組的前兩名進入超級循環賽，其餘的進入排名賽，預賽對戰過的隊伍不會再對戰，預賽取得的分數會帶入超級循環賽及排名戰。超級循環賽的第1名與第2名進行冠軍戰，第3名與第4名為季軍戰。
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽轉播資訊：
電視直播：緯來體育台（轉播表）
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）（轉播表）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽售票資訊：
開售時間：9月5日 中午12點
票價：內野票500元，身心障礙者250元
售票連結：U18亞洲青棒錦標賽
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」中華隊名單：
總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘
投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙
捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪
內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑
外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安
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⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽賽程：
9月7日（六）-超級循環賽 Day 2
香港 VS 巴基斯坦 7：0 （沒收比賽）
13：30 泰國 VS 斯里蘭卡 （新莊）
13：30 日本 VS 韓國 （新莊）
18：30 中華台北 VS 菲律賓 （天母）
9月8日（日）-冠軍、季軍賽
13：30 超級循環賽第3名 VS 超級循環賽第4名 （天母）
18：30 超級循環賽第1名 VS 超級循環賽第2名 （天母）
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」分組＆超級循環賽規則：
A組：韓國、巴基斯坦、中華台北、泰國
B組：日本、香港、菲律賓、斯里蘭卡
預賽賽制為A、B兩組進行小組賽，各小組的前兩名進入超級循環賽，其餘的進入排名賽，預賽對戰過的隊伍不會再對戰，預賽取得的分數會帶入超級循環賽及排名戰。超級循環賽的第1名與第2名進行冠軍戰，第3名與第4名為季軍戰。
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽轉播資訊：
電視直播：緯來體育台（轉播表）
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）（轉播表）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽售票資訊：
開售時間：9月5日 中午12點
票價：內野票500元，身心障礙者250元
售票連結：U18亞洲青棒錦標賽
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」中華隊名單：
總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘
投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙
捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪
內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑
外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安