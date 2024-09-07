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U18亞青／中華隊輸日本！今對菲律賓搶勝　賽程、轉播資訊一次看

記者黃建霖/綜合報導

▲U18亞洲青棒錦標賽，中華隊昨日輸給強敵日本，今（7）日則要在天母棒球場對戰菲律賓，拿下則有機會晉級冠軍戰。（圖／大會提供）
▲U18亞洲青棒錦標賽，中華隊昨日輸給強敵日本，今（7）日則要在天母棒球場對戰菲律賓，拿下則有機會晉級冠軍戰。（圖／大會提供）
U18亞洲青棒錦標賽，預賽取得3勝0敗的中華隊昨（6）日在超級循環賽交手B組第一的強敵日本，此役因6局下中華隊投手林鉑濬發生要命傳球失誤，被對手在攻佔一三壘時強迫取分，終場以0：1惜敗。今（7）日則要在天母棒球場對戰菲律賓，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次U18亞青的賽事相關資訊

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中華隊昨輸球，晉級冠軍戰出現變數，不過只要明天日本擊敗韓國，中華隊擊退菲律賓，仍可順利晉級。但若韓國擊敗日本，則中華隊、日本、韓國3隊戰績將同為2勝1敗，必須比較對戰優質率，才能決定冠軍賽對戰組合。中華隊對菲律賓一戰，預計派出下勾投手陳世展先發。 


⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽賽程：

9月7日（六）-超級循環賽 Day 2

香港 VS 巴基斯坦 7：0 （沒收比賽）

13：30 泰國 VS 斯里蘭卡 （新莊）

13：30 日本 VS 韓國 （新莊）

18：30 中華台北 VS 菲律賓 （天母）


9月8日（日）-冠軍、季軍賽

13：30 超級循環賽第3名 VS 超級循環賽第4名 （天母）

18：30 超級循環賽第1名 VS 超級循環賽第2名 （天母）

▲U18亞青賽中華隊首戰，交手韓國上演「台韓大戰」，先發陳睦衡主投主投5.1局，被敲2支安打沒有失分，送出7次三振。（圖／記者林柏年攝）
▲U18亞青賽中華隊首戰，交手韓國上演「台韓大戰」，先發陳睦衡主投主投5.1局，被敲2支安打沒有失分，送出7次三振，也是台日大戰的可能先發人選。（圖／記者林柏年攝）

⚾「U18亞洲青棒錦標賽」分組＆超級循環賽規則：

A組：韓國、巴基斯坦、中華台北、泰國

B組：日本、香港、菲律賓、斯里蘭卡


預賽賽制為A、B兩組進行小組賽，各小組的前兩名進入超級循環賽，其餘的進入排名賽，預賽對戰過的隊伍不會再對戰，預賽取得的分數會帶入超級循環賽及排名戰。超級循環賽的第1名與第2名進行冠軍戰，第3名與第4名為季軍戰。
 

▲U18中華隊9月4日迎戰泰國隊，總教練吳柏宏表示，投手將採取車輪戰，每位投手預計只投一局，以幫助球員適應投手丘。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲U18中華隊在預賽3戰全勝，以A組龍頭身份晉級，超級循環賽首戰交手日本甲子園全明星，將影響最終能否爭冠。（圖／特約攝影林柏年 攝）

U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽轉播資訊：

電視直播：緯來體育台（轉播表

MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）（轉播表

網路直播：LINE TODAY、Hami多平台


⚾「U18亞洲青棒錦標賽」超級循環賽售票資訊：

開售時間：9月5日 中午12點

票價：內野票500元，身心障礙者250元

售票連結：U18亞洲青棒錦標賽
 

▲U18中華隊先發捕手江庭毅，化身「抗韓奇俠」，單場3打數都敲出安打，3局上的二壘安打尤為關鍵，讓中華隊最終靠著保送擠回重要1分。（圖／記者林柏年攝）
▲U18中華隊先發捕手江庭毅，化身「抗韓奇俠」，單場3打數都敲出安打，3局上的二壘安打尤為關鍵，讓中華隊最終靠著保送擠回重要1分。（圖／記者林柏年攝）

⚾「U18亞洲青棒錦標賽」中華隊名單：
 

總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘
 

投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙
 

捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪
 

內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑
 

外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安

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