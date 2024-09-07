大谷翔平「45轟45盜」史上第一人無用！道奇打擊熄火　1：3守護者

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（7）日回到主場迎戰克里夫蘭守護者隊，此戰道奇日籍巨星大谷翔平不負眾望，6局下半面對守護者隊先發投手Matthew Boyd，敲出本季第45發全壘打，不但個人單季100分打點達標，也正式完成單季「45轟45盜」，締造大聯盟史無前例壯舉。不過道奇此戰團隊打擊未能有效串連，終場就以1：3敗下陣來，也吞下2連敗。
大谷翔平第45轟出爐 單季45轟45盜成史上第一人
賽前大谷翔平本季一共累計出賽137場比賽，打擊率0.299，敲出44支全壘打，打回99分打點，得到111分，完成46次盜壘。截至5日結束，他在全壘打方面領先國家聯盟第2名7支，打點則是排名第2，與領先者僅相差1分。而此戰大谷翔平仍舊擔綱道奇隊指定打擊，打第一棒，首打席大谷則是敲出中外野飛球出局，第二打席遭到三振。
6局上半守護者隊靠著Andrés Giménez的2分砲，替本場比賽首開紀錄，守護者隊率先取得2：0領先。6局下輪回到大谷此戰第3度上場打擊，他則不甘示弱，一棒將球扛出中外野大牆，本季第45轟出爐，正式締造單季「45轟45盜」紀錄，同時也是本季第100分打點，這球擊球初速為111.2英里，飛行距離則達到413英尺。
道奇8局下大好攻勢未得分 終場1：3主場落敗
守護者8局上靠著Brayan Rocchio的全壘打再添一分，取得3：1領先，大谷8局下半第4度上場打擊，這時面對到的投手為Hunter Gaddis，他則敲出右外野方向安打上壘，隨後Mookie Betts也補上二壘安打，Freddie Freeman獲得敬遠，道奇一出局攻佔滿壘，眼看為反攻的大好機會，但這時第4棒Chris Taylor敲出雙殺打，道奇的攻勢也就此劃下句點，9局下半面對到守護者終結者Emmanuel Clase，道奇則遭到封鎖，終場就以1：3吞下敗仗。
總計本場比賽大谷翔平4個打數共敲出2支安打，包含6局下的個人本季第45發全壘打，另有1分打點，被三振1次，賽後打擊率略升至0.291，進攻指數OPS則為0.993。
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賽前大谷翔平本季一共累計出賽137場比賽，打擊率0.299，敲出44支全壘打，打回99分打點，得到111分，完成46次盜壘。截至5日結束，他在全壘打方面領先國家聯盟第2名7支，打點則是排名第2，與領先者僅相差1分。而此戰大谷翔平仍舊擔綱道奇隊指定打擊，打第一棒，首打席大谷則是敲出中外野飛球出局，第二打席遭到三振。
6局上半守護者隊靠著Andrés Giménez的2分砲，替本場比賽首開紀錄，守護者隊率先取得2：0領先。6局下輪回到大谷此戰第3度上場打擊，他則不甘示弱，一棒將球扛出中外野大牆，本季第45轟出爐，正式締造單季「45轟45盜」紀錄，同時也是本季第100分打點，這球擊球初速為111.2英里，飛行距離則達到413英尺。
道奇8局下大好攻勢未得分 終場1：3主場落敗
守護者8局上靠著Brayan Rocchio的全壘打再添一分，取得3：1領先，大谷8局下半第4度上場打擊，這時面對到的投手為Hunter Gaddis，他則敲出右外野方向安打上壘，隨後Mookie Betts也補上二壘安打，Freddie Freeman獲得敬遠，道奇一出局攻佔滿壘，眼看為反攻的大好機會，但這時第4棒Chris Taylor敲出雙殺打，道奇的攻勢也就此劃下句點，9局下半面對到守護者終結者Emmanuel Clase，道奇則遭到封鎖，終場就以1：3吞下敗仗。
總計本場比賽大谷翔平4個打數共敲出2支安打，包含6局下的個人本季第45發全壘打，另有1分打點，被三振1次，賽後打擊率略升至0.291，進攻指數OPS則為0.993。