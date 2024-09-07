大谷翔平「45轟46盜」創紀錄！日球迷幸運撿到開轟球：簡直像做夢

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今（7）日在與守護者隊的比賽上，6局下個人第3度上場打擊，大谷則是一棒將球扛出中外野大牆，個人本季第45轟出爐，目前累計45轟、46盜壘，正式締造單季「45轟45盜」史無前例的難得紀錄，成為大聯盟史上第一人。而這顆相當有紀念價值的全壘打球，則是恰巧被日本球迷撿到，球迷更是直呼不可思議：「簡直就像在作夢！」
大谷此戰敲本季第45轟 締造單季45轟45盜難得紀錄
大谷本場比賽前2個打席分別敲出飛球與遭到三振出局，6局下半個人第3度上場打擊，大谷則沒有讓球迷等太久，一棒將球扛出中外野大牆，個人本季第45轟出爐，正式締造單季「45轟45盜」紀錄，成為大聯盟史上第一人能夠完成這項難得紀錄的選手，而大谷的這發陽春砲，剛好也是他本季第100分打點，可謂是雙喜臨門，這球的擊球初速則為111.2英里，飛行距離達到413英尺。
撿到大谷破紀錄球球迷 剛好就來自日本
而根據日媒《Yahoo Japan》報導，撿到大谷這發破紀錄的全壘打球，則是剛好為來自日本的球迷，他們是一家人一同進場看球，平時居住在橫濱市的山田一家。父親接受日媒訪問時則是難掩興奮之情，並說到：「現在感覺真的好不真實，簡直就像是在做夢一樣！」
而日媒指出，這名山田先生以前就曾居住在洛杉磯，當時日籍傳奇球星野茂英雄效力道奇隊時，他也相當常進場看球支持他。雖然現在山田一家回到日本居住在橫濱，但他們從8月17日就赴美，預定觀看道奇隊27場例行賽，而他們也著眼於道奇可能闖進世界大賽，所以預訂了11月的回國航班。
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大谷本場比賽前2個打席分別敲出飛球與遭到三振出局，6局下半個人第3度上場打擊，大谷則沒有讓球迷等太久，一棒將球扛出中外野大牆，個人本季第45轟出爐，正式締造單季「45轟45盜」紀錄，成為大聯盟史上第一人能夠完成這項難得紀錄的選手，而大谷的這發陽春砲，剛好也是他本季第100分打點，可謂是雙喜臨門，這球的擊球初速則為111.2英里，飛行距離達到413英尺。
撿到大谷破紀錄球球迷 剛好就來自日本
而根據日媒《Yahoo Japan》報導，撿到大谷這發破紀錄的全壘打球，則是剛好為來自日本的球迷，他們是一家人一同進場看球，平時居住在橫濱市的山田一家。父親接受日媒訪問時則是難掩興奮之情，並說到：「現在感覺真的好不真實，簡直就像是在做夢一樣！」
而日媒指出，這名山田先生以前就曾居住在洛杉磯，當時日籍傳奇球星野茂英雄效力道奇隊時，他也相當常進場看球支持他。雖然現在山田一家回到日本居住在橫濱，但他們從8月17日就赴美，預定觀看道奇隊27場例行賽，而他們也著眼於道奇可能闖進世界大賽，所以預訂了11月的回國航班。