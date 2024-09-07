「晚安大小姐」來台吃5餐香腸　私訊李多慧下場慘：被抓去牢房打

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▲ASMRZ登上《JAM JAM ASIA音樂節》舞台表演《晚安大小姐》。（圖／記者吳翊緁攝）

▲TANAKA、NEEDMORECASH（右）表演完後受訪，盡量避開真實身分，以「人設」回答所有提問。（圖／記者吳翊緁攝）

▲TANAKA不敢談戀愛，笑說會被「大小姐」關起來打。（圖／記者吳翊緁攝）

▲ASMRZ邀請7位粉絲上台表演《晚安大小姐》，NEEDMORECASH（左1）給歌迷打2億分，TANAKA（右1）只給20分。（圖／記者吳翊緁攝）

網路流行曲《晚安大小姐》主唱ASMRZ來台表演，TANAKA YUKIO（田中雪男）、NEEDMORECASH結束演出後接受訪問，一解大眾對他們的好奇，包含不能談戀愛「因為大小姐會生氣」，以及他們堅持是真髮而非「戴假髮」，各種超正經的垃圾話，逗樂所有媒體、工作人員。ASMRZ由30歲的TANAKA YUKIO（田中雪男）、27歲的NEEDMORECASH組成，他們今年2月發表《晚安大小姐》後，因為洗腦副歌「呀勒呀勒」搭配2人穿執事服跳舞的模樣，成了網友、明星爭相模仿的裝扮，2人因此紅遍國際，成為網友討論的對象。事實上，TANAKA YUKIO並非日本人，他的真實身分是41歲的韓國諧星金慶旭，舞藝了得，而「TANAKA YUKIO」是金慶旭創造的「副角色」，因為模仿日本人出名，乾脆幫自己創假身分。NEEDMORECASH也不是日本人，他的本名叫車清一，是韓國網紅、YouTuber，亦是出名的藝人伴舞，曾擔任BTS防彈少年團的作品〈FIRE〉、〈Not Today〉的MV舞者。而2人公開表演、受訪時，都是以上述人設投入工作。今天，請求後台音樂重放，他們事後受訪回想當下窘境，TANAKA表示：「藝術都是從錯誤中產生的，一次、兩次、三次產生經驗後，其實都會帶來更多美好回憶。」NEEDMORECASH是第一次來台，被台灣香腸的味道嚇到，不斷比讚說好好吃，還一連吃了5餐，記者提醒「大小姐」是否在意口臭？他立即捂嘴回應：「我會小心的。」TANAKA則透露Super Junior成員希澈有推薦他吃麻辣火鍋，「希澈跟我說去台灣一定要吃這個，我上次來台連吃了3天。」問及是不是「鼎王」？TANAKA人設上身補充：「大小姐要去的，我不太清楚。」《晚安大小姐》今年2月推出隨即紅遍全國社群，問及選用此主題的原因，NEEDMORECASH直言：「為了要生活賺錢，人都一樣吧，都要賺錢。」2人至今不敢相信會走紅，但對於爆紅後可以上遍舞台表演、接受媒體採訪，「這就是走紅後的日常改變。」那卸妝後走在路上會被認出嗎？NEEDMORECASH一臉尷尬：「知道的就會知道。」NEEDMORECASH加碼補充，因為自己紅了，媽媽常拿他的影片到處炫耀，那媽媽會跳《晚安大小姐》嗎？他說：「我這次回去會確認一下，如果不會跳，就沒收她的零用錢。」但他並非每個月固定給孝親費，「偶爾，因為媽媽還年輕，是1974年生的，還可以賺錢」。因為TANAKA、NEEDMORECASH的人設是「大小姐的管家（執事）」，所以不能交女朋友，TANAKA說：「我們不能交女友，被大小姐知道就會被趕出家門，被主人綁起來鞭打。」他疑似沒跟NEEDMORECASH套好招，NEEDMORECASH聽完TANAKA的回答後，瞪大雙眼比讚喊出「喔～」的聲音附和：「執事是不能戀愛的。」而TANAKA想合作李多慧，已經私訊提出邀約，詢問原因以及大小姐是否會生氣？他一臉無奈回：「大小姐在韓國不太會看我的活動，應該是OK的，但如果被抓到，就會被抓去地下二樓牢房鞭打。」TANAKA、NEEDMORECASH受訪回答時，總是迴避本質韓國人身分，以執事人設回答問題，問及2人台上、受訪時都「日韓文穿插」是否會精神錯亂？TANAKA笑說被冒犯：「我的日文很好！」NEEDMORECASH表示：「這問題真尖銳！我是日本人，我的日文比較順，我會89國的語言。」中文包含在內？NEEDMORECASH正經冒出：「謝謝、香腸。」場面荒唐爆笑。