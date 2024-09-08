清心福全「買一送一」喝梅子綠！珍煮丹「黑糖珍珠鮮奶」也買1送1

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▲新店開喝！清心福全開幕大杯梅子綠茶「買一送一」今最後一天。（圖／清心福全提供）

▲珍煮丹黑糖珍珠鮮奶​​​​​​​開喝「買一送一」啦​​​​​​​。（圖／珍煮丹提供）

9月天氣還是好熱，快喝手搖飲料優惠消暑降溫，清心福全新北市新店開幕一日限定「買一送一」開喝大杯梅子綠茶！珍煮丹則插旗台北市信義區，新光A11門市今（8）日連續三天爽喝指定飲品買一送一，大家最愛的「黑糖珍珠鮮奶」半價一次整理。新北清心福全又加一！清心福全歡慶新店中正店全新開幕，今「買一送一」優惠活動最後一天要把握，9月8日限時11:00-14:00、17:00-20:00，大杯梅子綠茶「買一送一」。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯)；限「到店」消費，不適用於外送、或經由外送平台之消費，且優惠不併用。地址：新北市新店區中正路503號之6電話：02-2218-1211珍煮丹歡慶台北市信義區新光A11門市今開幕，9月8日至9月10日連續3天爽喝指定飲品買一送一，9月8日煮母奶茶、9月9日黑糖珍珠鮮奶、9月10日黑糖檸檬冬瓜，通通半價一次喝。提醒大家，限相同甜度、冰塊、容量，每人限購兩組(加料需補差額)；優惠不併用。地址：台北市信義區松壽路11號(新光三越A11 2樓)電話：02-8786-2568