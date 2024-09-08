得正、迷客夏、清心買一送一！9大手搖飲優惠　珍煮丹、萬波半價

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▲迷客夏嘉義民雄店重新開幕「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲萬波島嶼紅茶外送Uber Eats 3大手搖「買一送一」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）

▲功夫茶台北小巨蛋店新店開幕「買一送一」天天喝 ​。（圖／功夫茶提供）

▲五桐號超萌開喝吉伊卡哇「免費加料」。（圖／五桐號提供）

9月抓住夏天尾巴，天氣熱爆快喝9大手搖飲料「買一送一」消暑優惠！超狂一次整理得正、迷客夏、清心福全、珍煮丹、萬波島嶼紅茶、康青龍、功夫茶、有飲、蔦日子都半價；CoCo都可「第二杯半價」，五桐號「免費加料」，茶の魔手新北永和店開幕買5送1！台南總店珍奶買3送1。手搖飲料得正難得大放送優惠快把握，Uber Eats外送平台推出「得正買一送一」優惠！，半價爽喝招牌手搖還不用排隊，開心消暑好划算。限時優惠！開幕活動期間電話、迷點外送、外送平台消費滿百送20元折價券(可累計)使用期限領券後14天逾期無效。提醒大家，數量有限,當日售完為止；優惠不併用。地址：嘉義縣民雄鄉中樂路39號電話：05-2263600新北清心福全又加一！活動最後一天要把握，9月8日限時11:00-14:00、17:00-20:00，大杯梅子綠茶「買一送一」。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯)；限「到店」消費，不適用於外送、或經由外送平台之消費，且優惠不併用。地址：新北市新店區中正路503號之6電話：02-2218-1211包括雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草都在半價優惠陣容裡。提醒大家，單筆最多買5送5；此活動不含漢神巨蛋店、金門金湖店；慢果烏龍或雲霧烏龍依照各店茶葉轉換進行調整，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。珍煮丹同時歡慶台北市信義區新光A11門市今開幕，9月8日至9月10日連續3天爽喝指定飲品買一送一，9月8日煮母奶茶、9月9日黑糖珍珠鮮奶、9月10日黑糖檸檬冬瓜，通通半價一次喝。提醒大家，限相同甜度、冰塊、容量，每人限購兩組(加料需補差額)；優惠不併用。地址：台北市信義區松壽路11號(新光三越A11 2樓)電話：02-8786-25689月萬波島嶼紅茶最新優惠，3款人氣手搖飲料半價爽喝！提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。📌鮮果品牌大苑子幫大家消暑祭出愛玉系列「買一送一」，提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。康青龍大推清爽果茶優惠消暑開喝！，​而且Uber One會員消費399元還能再享85折優惠。功夫茶歡慶台北小巨蛋開幕，將於，9月8日「芝士奶蓋翠玉L」、9月9日「四季春青茶L」，9月10日會員限定「四季春青茶L」，消費滿150元還加贈「環保二杯袋」。地址：台北市松山區南京東路四段104號電話：02-2578-5959手搖飲料有飲生日慶，門市Uber Eats指定品項買一送一，。提醒大家，活動供應以各門市為主。最新蔦巢進駐新莊宏匯廣場，蔦日子歡慶開幕優惠一整週，今最後一天開喝(85元/1杯)。提醒大家，每人限購一組（2杯1組），需同商品同調味冰量，電話預訂、外送服務、蔦友卡皆無法使用。地址：新北市新莊區新北大道四段3號B2F（櫃B2009）五桐號超萌聯名吉伊卡哇，療癒小八貓、活潑灑脫的兔兔等主角，變身成粉黃藍綠共4款顏色插畫杯身，掀起收藏潮。同步開喝芋見椰椰奶奶、青梅烏龍凍飲兩款新品，包含綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍，每杯飲品限加乙份。提醒大家，活動限同品項；部分門市不參與；外帶自取不適用，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以 foodpanda app 及官網結帳頁面顯示為主。迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，而且優惠活動飲品不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同。「茶の魔手」大台北地區第二間門市「新北永和店」本週開幕！必喝Top5菜單推薦：「山楂烏龍、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶、白阿華田、青梅清茶」都能就近喝到了！開幕優惠「全品項買5送1」現在就喝一波。地址：新北市永和區永和路二段182號電話：02-2929-7155