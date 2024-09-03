星巴克買一送一！星冰樂半價再喝一天　蔦日子、功夫茶都買一送一

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▲星巴克買一送一再喝一天！星冰樂半價超消暑。（圖／記者蕭涵云攝）

▲蔦日子新莊宏匯廣場今起「指定招牌飲品買一送一」連喝6天。（圖／蔦日子提供）

▲功夫茶台北小巨蛋明起「熱銷飲品買一送一」爽喝7天 ​。（圖／翻攝自功夫茶FB）

全台高溫熱爆，快喝咖啡、手搖飲料「買一送一」優惠消暑，星巴克買一送一今（3）日再喝一天星冰樂半價；蔦日子進駐新莊宏匯廣場今起連續6天指定招牌飲品「買一送一」；功夫茶插旗台北小巨蛋明（3）日連續7天爽喝「買一送一」一次整理。最新「星巴克買一送一」爽喝星冰樂半價優惠再喝一天！抓住夏天的尾巴指定品項好友分享日，一次祭出13款指定品項「買一送一」，包括巧克力可可碎片等3大星冰樂都半價，指定品項好友分享活動品項如下：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵(含特選)、馥列白(含特選)、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵(含特選)、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。◾️（兩杯160元）最便宜咖啡（兩杯160元）最便宜星冰樂（兩杯160元）最便宜茶那堤有找（兩杯165元）（兩杯170元）（兩杯175元）有找（兩杯175元）有找（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯180元）（兩杯180元）有找（兩杯185元）（兩杯200元）歡慶最新蔦巢進駐新莊宏匯廣場，蔦日子今起開幕，推出每天不同款指定招牌飲品買一送一優惠，9月3日「蔦蔦冷萃茶」六水冬片(65元/1杯)、9月4日「菓語日爆」蔦綠篤檸檬(85元/1杯)，9月5日「蔦口令奶茶」#1111舊愛蔦紅北島白玉(80元/1杯)、9月6日「浮雲渡日」烏雲片片緋紅烏龍(80元/1杯)、9月7日「菓語日爆」青檸女朋友(85元/1杯)、9月8日「菓語日爆」潮柚檸(85元/1杯)。提醒大家，每人限購一組（2杯1組），需同商品同調味冰量，電話預訂、外送服務、蔦友卡皆無法使用。地址：新北市新莊區新北大道四段3號B2F（櫃B2009）功夫茶歡慶台北小巨蛋開幕，將於9月4日至9月10日爽喝7天不同款「熱銷飲品買一送一」優惠，9月4日至9月5日「寒天柚香飲L」、9月6日「黑糖波霸珍珠奶茶M」、9月7日至9月8日「芝士奶蓋翠玉L」、9月9日「四季春青茶L」，9月10日會員限定「四季春青茶L」、消費滿150元還加贈「環保二杯袋」。地址：台北市松山區南京東路四段104號電話：02-2578-5959