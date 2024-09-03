萊爾富生意突變超好！眾人結帳變0元瘋傳　內行揭真相：實在聰明

星巴克買一送一！星冰樂半價再喝一天　蔦日子、功夫茶都買一送一

記者蕭涵云/綜合報導

▲全台高溫熱爆，快喝咖啡、手搖飲料「買一送一」優惠消暑，星巴克買一送一今再喝一天星冰樂半價；蔦日子新莊宏匯廣場今起「買一送一」喝6天；功夫茶台北小巨蛋明起連續7天爽喝「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台高溫熱爆，快喝咖啡、手搖飲料「買一送一」優惠消暑，星巴克買一送一今再喝一天星冰樂半價；蔦日子新莊宏匯廣場今起「買一送一」喝6天；功夫茶台北小巨蛋明起連續7天爽喝「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
全台高溫熱爆，快喝咖啡、手搖飲料「買一送一」優惠消暑，星巴克買一送一今（3）日再喝一天星冰樂半價；蔦日子進駐新莊宏匯廣場今起連續6天指定招牌飲品「買一送一」；功夫茶插旗台北小巨蛋明（3）日連續7天爽喝「買一送一」一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克買一送一再喝一天！星冰樂半價超消暑
最新「星巴克買一送一」爽喝星冰樂半價優惠再喝一天！抓住夏天的尾巴指定品項好友分享日，今9月3日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。一次祭出13款指定品項「買一送一」，包括巧克力可可碎片等3大星冰樂都半價，「最划算80元」特大杯無痛入手，最貴也只要100元就能開喝草莓可可奶霜星冰樂。

指定品項好友分享活動品項如下：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵(含特選)、馥列白(含特選)、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵(含特選)、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

◾️星巴克「13款特大杯飲品」超划算優惠每杯80～100元：
冷萃咖啡80元（兩杯160元）最便宜咖啡
巧克力可可碎片星冰樂80元（兩杯160元）最便宜星冰樂
玫瑰蜜香茶那堤80元（兩杯160元）最便宜茶那堤
馥列白83元有找（兩杯165元）
可可瑪奇朵85元（兩杯170元）
香檸蜜柚冷萃咖啡88元有找（兩杯175元）
特選馥郁那堤88元有找（兩杯175元）
芝麻瑪奇朵88元有找（兩杯175元）
芝麻抹茶那堤88元有找（兩杯175元）
冰經典紅茶葛粉燕麥那堤90元（兩杯180元）
冰經典紅茶葛粉杏仁那堤90元（兩杯180元）
摩卡可可碎片星冰樂93元有找（兩杯185元）
草莓可可奶霜星冰樂100元（兩杯200元）

▲2024巴黎奧運中華隊勇奪7面獎牌史上次佳，最後一批台灣英雄回國還有F16戰鬥機伴飛。歡慶林郁婷摘下女子拳擊金牌，今「星巴克買一送一」爽喝9小時、星冰樂第二杯半價；黑沃咖啡也有8折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一再喝一天！星冰樂半價超消暑。（圖／記者蕭涵云攝）
📌蔦日子：新莊宏匯廣場「指定招牌飲品買一送一」連喝6天
歡慶最新蔦巢進駐新莊宏匯廣場，蔦日子今起開幕，推出每天不同款指定招牌飲品買一送一優惠，9月3日「蔦蔦冷萃茶」六水冬片(65元/1杯)、9月4日「菓語日爆」蔦綠篤檸檬(85元/1杯)，9月5日「蔦口令奶茶」#1111舊愛蔦紅北島白玉(80元/1杯)、9月6日「浮雲渡日」烏雲片片緋紅烏龍(80元/1杯)、9月7日「菓語日爆」青檸女朋友(85元/1杯)、9月8日「菓語日爆」潮柚檸(85元/1杯)。

提醒大家，每人限購一組（2杯1組），需同商品同調味冰量，電話預訂、外送服務、蔦友卡皆無法使用。
新莊宏匯蔦巢 資訊
地址：新北市新莊區新北大道四段3號B2F（櫃B2009）

▲蔦日子新莊宏匯廣場今起「指定招牌飲品買一送一」連喝6天。（圖／蔦日子提供）
▲蔦日子新莊宏匯廣場今起「指定招牌飲品買一送一」連喝6天。（圖／蔦日子提供）
📌功夫茶：台北小巨蛋「熱銷飲品買一送一」爽喝7天 ​
功夫茶歡慶台北小巨蛋開幕，將於9月4日至9月10日爽喝7天不同款「熱銷飲品買一送一」優惠，9月4日至9月5日「寒天柚香飲L」、9月6日「黑糖波霸珍珠奶茶M」、9月7日至9月8日「芝士奶蓋翠玉L」、9月9日「四季春青茶L」，9月10日會員限定「四季春青茶L」、消費滿150元還加贈「環保二杯袋」。
功夫茶台北小巨蛋店 資訊
地址：台北市松山區南京東路四段104號
電話：02-2578-5959

▲功夫茶指定奶茶＋純茶「1+1」75元優惠！兒童節送繪本組。（圖／翻攝自功夫茶FB）
▲功夫茶台北小巨蛋明起「熱銷飲品買一送一」爽喝7天 ​。（圖／翻攝自功夫茶FB）

星巴克買一送一13款今起喝2天！冷萃咖啡、星冰樂「每杯才80元」

慶祝93軍人節！珍煮丹「全品項9折」　摩斯漢堡「結帳打9折」

9月大苑子、萬波買一送一！得正、珍煮丹也半價　五桐號免費加料

全家霜淇淋9/4開吃古娃娃「日式煎茶＋醇厚焙茶」！一招免費兌換

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生