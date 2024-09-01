星巴克13款「買一送一」連喝2天！3大星冰樂「最便宜80元」特大杯

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▲星巴克13款買一送一連喝2天！3大星冰樂也爽喝半價。（圖／記者蕭涵云攝）

▲摩斯漢堡全時段咖啡「第二杯半價」喝到9月15日。（圖／摩斯漢堡提供）

9月開喝最新「星巴克買一送一」消暑優惠！星巴克幫大家抓住夏天的尾巴，9月2日至9月3日連續2天，祭出指定品項好友分享日活動，爽喝冷萃咖啡、特選馥郁那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤共13款飲品都「買一送一」，尤其巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂等3大星冰樂也爽喝半價，最便宜80元就喝。超殺折扣清單、幫大家試算好優惠價格一次看。又等到最新「星巴克買一送一」爽喝星冰樂半價優惠！星巴克9月2日至9月3日連續2天，抓住夏天的尾巴，推出指定品項好友分享日，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。大推13款指定品項都「買一送一」，一次開喝3大人氣星冰樂。指定品項好友分享活動品項如下：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵(含特選)、馥列白(含特選)、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵(含特選)、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。◾️（兩杯160元）最便宜咖啡（兩杯175元）（兩杯170元）有找（兩杯165元）有找（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯160元）最便宜星冰樂有找（兩杯185元）有找（兩杯175元）（兩杯180元）（兩杯180元）（兩杯160元）最便宜茶那堤（兩杯200元）摩斯漢堡開學季優惠，即日起至9月15日，全時段供應摩斯咖啡(M)第二杯半價優惠！開吃「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋冰紅茶(L)＝優惠價69元；安心取溫馨送還有「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋冰紅茶(L)」買4送1優惠價320元（原價400元）、摩斯咖啡(M)買3送2優惠價150元（原價250元）。