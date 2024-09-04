星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價　CoCo輕檸烏龍「第二杯10元」

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▲星巴克買一送一！明起連續2天「第二杯半價」喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo都可週三好友日21歲輕檸烏龍「第二杯10元」！外送奶茶三兄弟「第二杯半價」。（圖／CoCo都可提供）

天氣熱爆爽喝咖啡、手搖飲料消暑！星巴克買一送一外送最新優惠，門市明（5）日起「全品項第二杯半價」有星冰樂；CoCo都可今（4）日週三好友日，推出21歲輕檸烏龍「第二杯10元」，外送還有奶茶三兄弟「第二杯半價」，划算好康一次整理告訴你。星巴克咖啡買一送一天天喝優惠！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），每杯優惠價格相當於，就能爽喝特大杯有夠開心。星巴克還將於明天推出一起喝咖啡暑氣全消「第二杯半價」優惠活動，9月5日至9月6日，活動期間至全台星巴克門市，購買提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。難熬的夏天就喝CoCo都可的21歲輕檸烏龍，輕焙烏龍加入新鮮檸檬，推薦少冰、3分糖甜度，酸甜清爽。提醒大家，活動日優惠指定固定糖度冰量；記得要先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月4日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。天氣太熱懶得到門市排隊，還可開喝提醒大家，活動限同品項；部分門市不參與；外帶自取不適用，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以 foodpanda app 及官網結帳頁面顯示為主。