義美蛋捲霜淇淋聖代買一送一！全家雪糕15元、杜老爺曠世奇派33元

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▲義美食品「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」再吃2天。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全家百吉巧克力大雪糕、酷繽沙經典黑炫拿鐵都「買一送一」。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

▲7-11統一超商杜老爺曠世奇派「3件100元」。（圖／翻攝自7-11統一超商FB）

9月夏天還沒真正結束，爽吃划算冰品優惠消暑降溫最實在！義美食品今（8）日起「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」再吃2天！全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，百吉巧克力大雪糕、酷繽沙經典黑炫拿鐵都「買一送一」，15元爽吃大雪糕；7-11統一超商杜老爺曠世奇派3件100元、相當於每支33元，一次整理抗高溫好康假日吃起來。義美食品9月8日至9月9日，門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」再吃2天！濃郁牛奶霜淇淋撒滿芝麻蛋捲的脆片、再插上一根原味小蛋捲，在熟悉的奶香風味中，吃得到招牌蛋捲與芝麻的香氣及酥酥脆脆的口感，半價就能吃好大一杯很划算。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今9月8日最後一天，除了FamiCollection 仙草飲、Power BOMB 爆能能量飲料「同品項買一送一」，百吉巧克力大雪糕、酷繽沙經典黑炫拿鐵也都「買一送一」，相當於雪糕每支只要半價15元就開吃、爽喝酷繽沙一杯33元有找。7-11統一超商今最後一天超值五六日優惠活動，舒跑Energy能量飲料250ml、泰國Bento辣味魷魚「買一送一」，可樂果Mini(原味/檸檬辣雞翅風味)、卡迪那小德州薯條系列(茄汁/海苔風味)都是「第2件10元」；開吃杜老爺曠世奇派「3件100元」，幫大家算好，相當於一支曠世奇派近33元就能爽吃，消暑好划算。