U18亞青／冠軍賽暌違8年上演「台日大戰」！中華隊轉播資訊一次看

冠軍賽暌違8年上演「台日大戰」！U18亞洲青棒錦標賽在今（8）日迎接最終日，中華隊、日本、韓國在超級循環賽都留下1勝1敗成績，比較對戰優質率後，台灣隊以第2名出線，將在冠軍戰交手排名第1的日本隊，雙方已相隔8年沒有在冠軍戰碰頭，而中華隊也將有機會爭奪睽違17年的首座冠軍。據大會公佈消息，「台日大戰」的先發投手已經確定，中華隊派出陽念希，交手日本球速151公里的火球男今朝丸裕喜，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理，本次U18亞青的最後一日賽事相關資訊：
台日韓各拿一勝 中華隊驚險晉級
在超級循環賽首戰，中華隊因為致命傳球失誤，以0：1惜敗日本，晉級總冠軍戰陷入被動位置。雖然韓國在昨（7）日以1：0擊敗日本，讓中華隊、日本、韓國在超級循環賽都分別拿下1勝，但經由大會公佈台日韓的對戰優質率後，日本為0.0055排第一，台灣為0位居第2，南韓則是-0.0055排最後，確定冠軍戰上演「台日大戰」，而南韓則要跟菲律賓爭奪季軍。
中華隊總教練吳柏宏原先受訪表示，冠軍戰中華隊先發投手，在哀宥宇與陽念希之間做選擇，最後大會公告，由陽念希掛帥主投。陽念希曾在預賽的泰國戰登板，當時單局飆出3連K，球速也來到151公里，賽後也自告奮勇表示，希望能夠先發交手日本。雖然超級循環賽當時由陳睦衡「中三日」先發，不過陽念希如今在冠軍戰圓夢，將力求為中華隊守下冠軍。
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」冠軍戰＆季軍戰賽程：
9月8日（日）-冠軍、季軍賽
13：30 超級循環賽第3名 VS 超級循環賽第4名 （天母）
18：30 超級循環賽第1名 VS 超級循環賽第2名 （天母）
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」冠軍戰轉播資訊：
電視直播：緯來體育台（轉播表）
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）（轉播表）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」冠軍戰售票資訊：
票價：內野票800元，身心障礙者400元
售票連結：U18亞洲青棒錦標賽
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」中華隊名單：
總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘
投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙
捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪
內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑
外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安
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在超級循環賽首戰，中華隊因為致命傳球失誤，以0：1惜敗日本，晉級總冠軍戰陷入被動位置。雖然韓國在昨（7）日以1：0擊敗日本，讓中華隊、日本、韓國在超級循環賽都分別拿下1勝，但經由大會公佈台日韓的對戰優質率後，日本為0.0055排第一，台灣為0位居第2，南韓則是-0.0055排最後，確定冠軍戰上演「台日大戰」，而南韓則要跟菲律賓爭奪季軍。
中華隊總教練吳柏宏原先受訪表示，冠軍戰中華隊先發投手，在哀宥宇與陽念希之間做選擇，最後大會公告，由陽念希掛帥主投。陽念希曾在預賽的泰國戰登板，當時單局飆出3連K，球速也來到151公里，賽後也自告奮勇表示，希望能夠先發交手日本。雖然超級循環賽當時由陳睦衡「中三日」先發，不過陽念希如今在冠軍戰圓夢，將力求為中華隊守下冠軍。
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」冠軍戰＆季軍戰賽程：
9月8日（日）-冠軍、季軍賽
13：30 超級循環賽第3名 VS 超級循環賽第4名 （天母）
18：30 超級循環賽第1名 VS 超級循環賽第2名 （天母）
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」冠軍戰轉播資訊：
電視直播：緯來體育台（轉播表）
MOD直播：愛爾達體育4台（MOD 203頻道）（轉播表）
網路直播：LINE TODAY、Hami多平台
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」冠軍戰售票資訊：
票價：內野票800元，身心障礙者400元
售票連結：U18亞洲青棒錦標賽
⚾「U18亞洲青棒錦標賽」中華隊名單：
總教練：#30 吳柏宏 | 教練：#47 羅健銘、#57 林建男、#92 田家銘
投手：#62 哀宥宇、#16 陳世展、#17 陳睦衡、#19 曾偉喆、#13 陽念希、#61 邱立璿、#79 林鉑濬、#71 張宥謙
捕手：#73 江庭毅、#85 張育豪
內野手：#39 蔡琞傑、#21 黃天賜、#14 全紹凱、#35 張趙紘、#6 曾冠傑
外野手：#91 柯敬賢、#10 劉承佑、#69 曾聖安