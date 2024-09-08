洋基明星左投Nestor Cortes轉牛棚有意見！坦言：我應是主力先發

MLB美國職棒紐約洋基今（8）日續在客場迎戰芝加哥小熊，洋基此戰推派傷癒歸隊的右投Clarke Schmidt擔綱先發，他則繳出4.2局無失分好投，隨後明星左投Nestor Cortes後援更繳出4.1局無安打高水準演出，2人聯手封鎖對方打線，終場洋基就以2：0再度完封小熊。然而Cortes賽後受訪時則坦言，自己對於要從牛棚出發的這個調度不是很滿意，賽後他受訪時表示：「我其實不是很高興，因為我認為我是球隊當中的先發主力。」
洋基先發傷兵陸續歸隊 Cortes本周從牛棚出發
根據大聯盟記者Bryan Hoch報導，由於本週洋基在陸續迎接火球男Luis Gil與右投Clarke Schmidt，2名先發投手歸隊的情況下，洋基主帥Aaron Boone計畫讓Nestor Cortes本週從牛棚出發，與先發投手做雙先發的搭配，下週再視情況讓Cortes重返先發輪值。
Cortes儘管繳優質演出 但坦言對這調度不太高興
而儘管Nestor Cortes此戰繳出4.1局無安打的優質演出，但他賽後受訪時坦言，「我其實不是感到很高興，因為我認為我是球隊中的先發主力，過去春訓時Gerrit Cole受傷後，他們告訴我將擔任開幕戰先發，不一定是1號，但至少是開幕戰先發，我也必須調整我的作息與節奏。」
「但現在他們又這樣做了，不過我面對挑戰永遠不感到懼怕，也永遠不會讓隊友失望，無論我是否對此感到開心，都能看見我在場上全力以赴的表現，這就是我今天所做到的。球隊要求我做什麼，我都會盡自己最大努力去做到，上場證明我能應付任何狀況，如果這就是我的角色，那我欣然接受。」Cortes如此說到。
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根據大聯盟記者Bryan Hoch報導，由於本週洋基在陸續迎接火球男Luis Gil與右投Clarke Schmidt，2名先發投手歸隊的情況下，洋基主帥Aaron Boone計畫讓Nestor Cortes本週從牛棚出發，與先發投手做雙先發的搭配，下週再視情況讓Cortes重返先發輪值。
Cortes儘管繳優質演出 但坦言對這調度不太高興
而儘管Nestor Cortes此戰繳出4.1局無安打的優質演出，但他賽後受訪時坦言，「我其實不是感到很高興，因為我認為我是球隊中的先發主力，過去春訓時Gerrit Cole受傷後，他們告訴我將擔任開幕戰先發，不一定是1號，但至少是開幕戰先發，我也必須調整我的作息與節奏。」
「但現在他們又這樣做了，不過我面對挑戰永遠不感到懼怕，也永遠不會讓隊友失望，無論我是否對此感到開心，都能看見我在場上全力以赴的表現，這就是我今天所做到的。球隊要求我做什麼，我都會盡自己最大努力去做到，上場證明我能應付任何狀況，如果這就是我的角色，那我欣然接受。」Cortes如此說到。