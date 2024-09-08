調解會淪「地面師」武器！與法院判決同效力　15億土地不翼而飛

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▲調解會和解書與法院判決具同等效力，「地面師」取得和解書後辦理土地過戶，被害人收到稅單後，才後知後覺驚覺被詐。（示意圖／pexels）

▲有貸款的不動產，一旦有任何異動，銀行都會第一時間收到通知，是民眾自我保護不動產最佳方式之一。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲林怡表示，台灣地面師手法千變萬化，比日劇演得還誇張，應自我做好保護機制，避免受害。（圖／記者陳韋帆攝）

台灣詐騙集團橫行，不動產「地面師」詐騙事件也不少！2020年，刑事局中部打擊犯罪中心破獲一詐騙事件，「地面師」佯裝債務人及欠債人，申請調解，雙方再和解以土地抵債，利用和解書過戶，同樣手法共5筆被害人土地、市值約15.6億元不翼而飛。「地面師」一詞源自日本，原指專門冒充土地或房產所有者進行詐騙的人。以吳嫌為主的「地面師」詐騙集團，成員共21人，先偽造被害人健保卡，向地政事務所申請「申請房屋、土地權狀」，接著拿著假證件替被害人委託律師申請調解，在地方調解會演上一齣和解大戲後，取得和解書。詐騙集團透過調解會取得和解書後，到地政事務所辦理過戶，並將土地轉賣取得價金，接著洗錢逃避警方追查，被害人則是在收到土增稅單後，才驚覺自己的土地不知情狀況下被人過戶轉賣，受害人包括一中街商圈精華透天厝、一知名建商等。金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，由於地方調解會是為分擔法院壓力所設立的機構，專職調處民事糾紛賠償事宜，經調解後，其和解書經法院核定，即與民事判決具同一效力，案例中，調解委員、地政事務所在核對身分上可能也有所疏失，但如果有做好「地籍異動即時通」、「預告登記」、「設定抵押」三大動作，此事就不會發生。內政部地政司有「地籍異動即時通」服務，辦理方式有三種:(一)到地政事務所臨櫃申辦。(二)網路自然人憑證申請。(三)委託地政士辦理案件時，協助辦理該服務。申請地籍異動即時通後，一旦名下不動產有任何異動，地政事務所就會第一時間通知所有權人。若有不動產有債權人，任何過戶行為，債權人都會第一時間收到通知，如銀行，所以通常建議屋主或地主，貸款繳清後，不要塗銷註記，因為有異動銀行仍會收到通知。顧名思義，就是預告不動產未來要過戶給某人，如父母預告房子未來給兒女，至地政事務所辦理後，不動產未來任何過戶行為，通常就會被予以駁回。最後，林怡提醒，台灣地面師手法千變萬化，甚至比日劇《地面師》演得還要誇張，一旦遇到，辛苦打拚獲得的不動產恐怕就會化為烏有，若有相關需求，可尋求自身可信任的專業地政士諮詢，將自我保護機制完善，避免受害。