台灣建築全過時了？專家曝日本新工法：抗地震有奇效還省成本！

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▲日本最新的卸震技術，從1樓加裝卸震器，第一時間吸收地震力40%，大幅降低柱體負擔。（圖／全向科技房產中心提供）

▲劉永昌表示，採用日本最新工法，除了提升「抗震力」，還有「強化防火、降低成本、爭取容獎」等好處。（圖／全向科技房產中心提供）

台灣地處地震帶，惟都更危老進展牛步，目前逾30年老屋已向500萬戶邁進，一旦再遭遇一次如921大地震，恐導致慘重傷亡，專家指出，「老屋重建，除了註記建築設計、施工品質外，其實日本已採用最新工法，不僅大幅降低地震對於建物帶來的衝擊，還可降低建築成本，台灣宜應跟進。」根據內政部資料，2024年Q1，全國逾30年老屋483萬2,060戶，占比52.37%，相較2021年的43%增加近10%。換句話說，即使政府近年相對積極推動都更、危老重建，但依舊過於牛步，追不上老化速度，目前每2戶房子就有1戶屋齡已超過30年，面對地震，越發有安全疑慮。全向科技房產中心創辦人劉永昌接受《NOWnews》訪問表示，台灣多年來，不斷精進RC(混凝土)、SRC(混凝土+鋼骨)、SC(SS純鋼骨)等工法的同時，同為地震國家的日本，早已開始採用最新技術「卸震裝置RBon」，實績超過11,000棟，這也是今年8月中旬，日本發生震度6弱、規模7.1強震，傷亡卻極低的原因。他說明，「卸震裝置RBon」是日本國立山口大學教授宮坂享明所發明的專利工法，傳統的抗震方式，大多是讓建物直接承受地震力，制震器也只是降低搖晃感受，無法直接卸震。面對地震導致建物倒塌，通常就是從1樓柱體開始，「卸震裝置RBone」的工法，主要利用半剛接旋鈕彈簧卸震裝置，裝設在1F結構柱柱底部，讓建物在遭遇大震或極大震時能發揮旋鈕彈簧效能，卸去地震力40%，柱底僅需承受60%地震力，大幅提升耐震力，無論RC、SRC、SC等建築結構，皆適用。劉永昌指出，該工法的好處，除了抗震外，還能降低營建成本，以建物結構設計強度0.24G來說，目前每坪均造價僅約31萬/坪，比純SC設計低約2萬成本，還有隔熱加強的作用，此外，由於抗震力提升，還能爭取更多的容積獎勵，一舉四得。最後，他提醒普羅大眾，「都更、危老重建」大家往往與建商喬不妥導致破局，其實可以參考「建經一條龍」模式，自己當建商、自地自建，若擔憂遭詐，可諮詢銀行開設的建經公司，成立法人、融資、申請建照、銷售等，都能提供協助，如果是新北市，亦可向市府成立的法人「新北住都中心」諮詢。